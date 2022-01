Zyxel breidt Nebula uit met 5G support en cloudsecurity voor AP’s

Zyxel Nebula is geüpdatet met ondersteuning van nieuwe netwerkapparaten en securitydienst Connect & Protect.

Cloudplatform Nebula is geschikt om netwerkapparaten van Zyxel op afstand te beheren en monitoren. Zyxel past het platform het hele jaar door aan om nieuwe devices te ondersteunen.

De meest recente update introduceert support voor twee nieuwe 5G routers (Nebula NR7101 en Nebula NR5101), twee WiFi 6 AP’s (NWA90AX en WAX630S) en een 4G LTE-router (Nebula LTE3301-PLUS).

Daarnaast voegt de update Connect & Protect (CNP) toe. Connect & Protect is een nieuwe securitydienst voor een select aantal Zyxel access points (zie ‘supported models’). De dienst stelt access points in staat om websites te blokkeren, ook wel bekend als web filtering.

Daarnaast kan Connect & Protect het bandbreedteverbruik van applicaties opmeten en configureren. Dat helpt bij het vinden en verwijderen van knelpunten. Connect & Protect wordt vanuit Nebula beheerd.

Zyxel Nebula

Nebula werd in 2016 geïntroduceerd om Zyxel devices vanuit een cloudplatform uit te rollen en beheren. De instellingen van een access point of switch zijn aanpasbaar voordat de access point of switch uit de doos komt. Kortom: een apparaat hoeft niet op locatie te draaien om klaargemaakt te worden voor een omgeving.

Nebula is altijd in beweging. Monitoring en security werden in de afgelopen jaren aangescherpt. De toevoeging van het nieuwe Connect & Protect schept de verwachting dat security een nog grotere rol gaat spelen.

