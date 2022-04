Zyxel introduceert de NR5101 5G indoor router. Het model combineert Wi-Fi 6 WLAN met zes antennes voor 5G, LTE en 3G.

De NR5101 biedt volledige ondersteuning voor 5G. Massive MIMO, beamforming en OFDM zijn aanwezig. Daarnaast verbindt het model tot 64 apparaten met Wi-Fi 6.

De combinatie creëert diverse use cases. Allereerst kan het model als Wi-Fi 6-router uitgerold worden in een bestaand netwerk, met een 5G-verbinding als backup wanneer het wifisignaal wegvalt. Ondersteunt het netwerk nog geen 5G, dan gebruik je de LTE- of 3G-antennes. Mocht je de lage latency van 5G willen benutten, dan gebruik je het model als 5G-router, en dient Wi-Fi als backup.

Hoewel de aanvankelijke investering hoger kan zijn dan een puur 5G- of Wi-Fi 6-model, integreert de router gemakkelijk in verschillende netwerk met verschillende omstandigheden. Hergebruik je het model in meerdere netwerken, dan betaalt de investering zich terug.

Security en Zyxel Nebula

Zyxel integreerde meerdere veiligheidsfuncties, waaronder een application layer firewall, WPA2 en WPA3. URL-en IP-filtering maken het mogelijk om verbindingen op basis van URL’s en IP’s te blokkeren. Alle veiligheidsfuncties zijn te configureren met Nebula, het cloudplatform van Zyxel.

Naast security biedt Nebula een centraal dashboard voor netwerkmonitoring en -configuratie. Elk modern Zyxel-apparaat is op basis van een serienummer of barcode aan het platform toe te voegen. Dit maakt het voor beheerders, dienstverleners of resellers mogelijk om een device op afstand te configureren, nog voordat een device wordt uitgerold.

