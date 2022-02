Toshiba maakt werk van 40TB HDD

Toshiba gaat de komende jaren werk maken van het verhogen van de HDD-capaciteit, tot maar liefst 40TB en verder. In 2024 zal het een 30TB HDD beschikbaar maken.

Uit een onlangs voor analisten gepresenteerde roadmap blijkt dat Toshiba tussen het huidige fiscale jaar en dat van 2026 de capaciteit van zijn HDD’s flink wil verhogen, zo schrijft The Register. In het huidige fiscale jaar, dat in maart 2022 eindigt, moet de HDD-capaciteit zijn opgerekt naar 20 TB. Voor het fiscale jaar 2022 wordt een capaciteit van 26TB voorzien. Vanaf het fiscale jaar 2026 moet deze capaciteit een sprong maken naar uiteindelijk 40TB en meer.

Inzet diverse technologieën

Volgens The Register gaat Toshiba voor het vergroten van de HDD-capaciteit -en vooral de HDD-dichtheid- eigen magnetische technologie inzetten. In eerste instantie is dit de zelfontwikkelde Flux-Control Microwave-Assisted Magnetic Recording (FC-MAMR) -technologie. Deze technologie maakt het mogelijk een dichtere hoeveelheid aan data te kunnen schrijven. Voor het verhogen van de dichtheid naar bijvoorbeeld 30TB aan capaciteit wil Toshiba zogenoemde Microwave-Assisted Magnetic Recording (MAMR)-technologie gaan gebruiken. Hiermee wordt meer capaciteit gegenereerd door stabiliteit van de weggeschreven bits.

Hogere capaciteiten moeten met Heat-Assisted Magnetic Recording (HAMR)-technologie worden gerealiseerd. Ook deze nieuwste technologie is een magnetisch gebaseerde storagetechnologie.

Inzet van disk stacking

Verder wil de techgigant voor het ophogen van de capaciteit verder gaan inzetten op disk stacking-technologie. Op dit moment zijn de HDD’s met de meeste capaciteit gebaseerd op zogenoemde 9-platter-technologie van 2TB per platter. Voor een HDD van 30TB moet die al worden verhoogd naar een 10- of 11-plattermodel (10 platters van 3TB of 11 x 2,7TB).

Wanneer de eerste HDD’s met grote capaciteiten beschikbaar komen, is nog onbekend.