Toshiba lanceert een nieuwe reeks P300 2TB HDD’s. De schijven draaien op shingled magnetic recording-technologie (SMR).

SSD’s zijn sneller en populairder dan HDD’s. Dat weerhield Toshiba er niet van om een nieuwe HDD-serie te introduceren. Volgens Toshiba leveren de P300 2TB HDD’s meer snelheid en datadichtheid dan voorgaande P300 HDD-series.

Waarom SMR?

Traditionele HDD’s draaien op CMR (conventional magnetic recording). In het geval van CMR wordt elk dataspoor met een klein beetje ruimte afgescheiden. De nieuwe P300 HDD’s draaien op SMR. In dat geval heeft elk dataspoor overlap.

De ‘S’ in SMR staat voor ‘shingled’. De Engelse term beschrijft dakpannen die elkaar overlappen. Het patroon maakt het mogelijk om een groter oppervlak te dekken met minder materiaal. De techniek heeft hetzelfde voordeel in HDD’s. SMR-schijven bieden meer capaciteit in een kleiner formaat.

Toshiba P300 2TB SMR HDD’s

De draaisnelheid piekt op 7200 RPM. Een buffer van 256 MB maakt datatransfers tot 210 MB/s mogelijk, 19 procent sneller dan bestaande P300 HDD’s.

Volgens Toshiba zijn de schijven geschikt voor workstations en gaming pc’s. Daarnaast worden de schijven aangeboden in een draagbaar format. De prijzen zijn nog niet bekend. Volgens Toshiba verschijnt de serie in het derde kwartaal van 2022.

