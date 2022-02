KPN schakelt op 31 maart definitief 3G-netwerk af

KPN schakelt op 31 maart definitief zijn mobiele 3G-netwerk af. Met de vrijgekomen frequenties gaat de telecomoperators zijn 4G- en 5G-netwerk verder ondersteunen.

Met de afschakeling van het 3G-netwerk zet de mobiele telecomoperator naar eigen zeggen een nieuwe stap naar een betere dienstverlening voor zijn 4G- en 5G-eindgebruikers. KPN ziet ruimte voor het afschakelen van zijn 3G-netwerk omdat steeds minder klanten deze mobiele netwerktechnologie gebruiken.

Met de vrijkomende frequenties kan KPN klanten voor 4G en 5G meer dekking en capaciteit bieden. Op deze manier worden deze mobiele netwerken sneller, veiliger en stabieler.

Terugschakelen naar 2G

Klanten die niet over 4G- of 5G-devices beschikken, zoals oude mobiele telefoons en geen smartphones, worden na het afschakelen automatisch teruggezet naar het 2G-netwerk van de telecomoperator. Dit netwerk, dat wel ouder is dan het 3G-netwerk, blijft voorlopig nog in de lucht omdat bijvoorbeeld veel IoT-oplossingen daar afhankelijk vn zijn.

KPN waarschuwt zijn 3G-klaten wel dat dit terugschakelen naar een oudere mobiele netwerktechnologie problemen kan opleveren voor onder andere de geluidskwaliteit. Ook krijgen klanten last van een tragere mobiele internetverbinding en kunnen zij niet tegelijkertijd bellen en internetten.

Overige Nederlandse mobiele operators

KPN is niet de enige Nederlandse mobiele operator die zijn 3G-netwerk afschakelt. VodafoneZiggo zette al begin 2020 voor 3G de knop om. T-Mobile biedt vooralsnog 3G-dekking, maar bouwt die langzaam af. Deze operator heeft weer zijn 2G-netwerk afgeschakeld.