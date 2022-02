T-Mobile boekt jaaromzet van meer dan 2 miljard euro

T-Mobile Nederland heeft voor het eerst in zijn bestaansgeschiedenis een jaaromzet van meer dan 2 miljard euro geboekt. Vooral de mobiele diensten zijn zeer populair.

Uit de cijfers van de telecomoperator blijkt dat in 2021 de omzet met 6,4 procent is toegenomen. De totale omzet kwam uit op 2,017 miljard euro. De omzet uit mobiele diensten steeg met 13 procent naar een totaal van 1,234 miljard euro. De omzet uit vaste (internet)diensten van de telecomoperator, waaronder de glasvezelactiviteiten vallen, groeide met 2,6 procent naar een totaal van 393 miljoen euro.

Mobiele activiteiten flink gegroeid

Volgens de telecomoperator zijn vooral de mobiele diensten in trek bij klanten. In het afgelopen jaar nam het aantal mobiele post-paidklanten met 192.000 toe. De groei van de omzet uit mobiele diensten is vooral door de overname van de MVNO Simpel en door autonome groei. Onder meer zijn de diverse Unlimited-abonnementen populair. T-Mobile Nederland noteert nu 6,9 miljoen mobiele klanten.

Vaste diensten

Op het terrein van vaste diensten is de omzet licht toegenomen. Dit komt doordat T-Mobile Nederland nog niet over een complete eigen infrastructuur beschikt. Zo moeten bijvoorbeeld nog vaste verbindingen van KPN worden gehuurd voor het afleveren van de vaste internetdiensten. Eind 2021 had de telecomoperator in totaal 739.000 klanten. Dit waren er 57.000 of 8,4 procent meer dan in 2020.

De glasvezeluitrol waarmee de telecomoperator bezig is, komt wel langzamerhand op stoom. In 2021 zijn ongeveer 1 miljoen huishoudens op het glasvezelnetwerk aangesloten, vooral in grote steden als Amsterdam, Delft, Haarlem, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Venlo en Eindhoven. In totaal kunnen nu 3,3 miljoen huishoudens van het glasvezelnetwerk profiteren.

Blijvende uitdager

Verder kondigde T-Mobile Nederland aan zijn positie als uitdager op de Nederlandse telecommarkt te blijven verstevigen. Dit gaat straks onder leiding van de nieuwe eigenaars, de investeringsmaatschappijen Apax en Warburg Pincus. De overname van de telecomoperator door deze investeerders van moederbedrijf Deutsche Telekom moet in de loop van dit jaar zijn beslag krijgen.