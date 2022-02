Intel komt met 20 nieuwe Alder Lake-laptopprocessors

Intel heeft 20 nieuwe Alder Lake-processors in de P-series en U-series uitgebracht. De chips zijn vooral geschikt voor laptops.

De processors zijn gebaseerd op de 12e generatie Intel Core of Alder Lake-architectuur. De onderverdeling in de P- en U-series wijst erop dat enerzijds processors zijn ontworpen voor snellere rekenkracht, de P-series, en anderzijds meer energie-efficiëntie met de U-series.

Verschillende cores

De Alder Lake-processors beschikken over twee verschillende cores; prestatie-cores voor snellere rekenkracht en efficiency-cores met minder prestatiekracht (wel energiezuiniger). De prestatie-cores zijn gebaseerd op het Intel Golden Cove-ontwerp, de efficiency-cores op het Intel Gracemont-ontwerp.

In het algemeen beschikken de processors over een nieuwe core-architectuur tot 14 cores (6 P-cores en 8 E-cores), een geïntegreerde Intel Iris Xe GPU, geheugenondersteuning voor DDR5/LPDDR5- en DDR4/LPDDR4-geheugen. Ook is een Intel Wi-Fi 6E (Gig+) geïntegreerd voor verbeterde draadloze connectiviteit Thunderbolt 4, Intel IPU 6.0 voor betere beeldkwaliteit en verbeterde 3D-rendering.

De chipfabrikant verwacht dat de eerste laptops met de nieuwe processors in maart op de markt verschijnen.