Odyssey sticht reparatiecentrum voor chipproductieapparatuur in Nijmegen

Odyssey breidt uit naar Europa met een ‘high tech repair centre’ in Nijmegen. De Amerikaanse organisatie specialiseert in reparaties van radiofrequentie-apparatuur. Odyssey werkt voor grote klanten in de chipindustrie, waaronder NXP.

De impact van het wereldwijde chiptekort gaat verder dan schaarste. De apparatuur van chipontwerpers en -fabrikanten draait op volle toeren. De beschikbaarheid van apparatuur is net zo belangrijk als het eindproduct. Vandaar heeft Odyssey het druk.

De organisatie specialiseert in reparaties van chipproductieapparatuur. Klanten als NXP kloppen bij Odyssey aan om kapotte radiofrequentie-apparaten (RF) op de korte termijn aan de praat te krijgen.

Snelheid is van belang, dus breidt Odyssey naar Europa uit. De specialist richt een nieuwe locatie op aan de Novio Tech Campus in Nijmegen. Daarmee heeft Odyssey drie wereldwijde vestigingen — in Amerika, Singapore en Nederland.

Novio Tech Campus en Odyssey

De Novio Tech Campus is de thuisbasis van Europa’s grootste chipfabriek. NXP, Ampleon en Nexperia houden op de campus kantoor. De ligging stelt Odyssey in staat om partners en talenten te vinden. Organisaties die reeds op de campus werken zijn een specialist rijker: Odyssey beweert vrijwel elk chipproductieapparaat te kunnen repareren.

De organisatie hoopt verder uit te breiden in Nederland. De gemeente Nijmegen, Novio Tech Campus en fondsenwerver OostNL investeren in Odyssey om meer laboratoriumruimte en capaciteit te realiseren. Naast chipproductieapparatuur zal de nieuwe locatie zich focussen op medische RF-apparaten, waaronder MRI-scanners.

