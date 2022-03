Western Digital lanceert de WD Red Pro 20TB voor NAS-apparaten

Western Digital introduceert de WD Red Pro 20TB, een van grootste harde schijven voor NAS-servers.

Een capaciteit van 20TB is behoorlijk, maar geen primeur. Eind 2021 lanceerde Western Digital twee 20TB-uitvoeringen van de WD Gold en WD Ultrastar DC HC560. Beide schijven werden ontworpen voor grootzakelijke gebruikers en datacenters. De nieuwe WD Red Pro 20TB vult een andere niche. Het model is geschikt voor de NAS-apparaten van mkb’ers.

WD Red Pro 20TB

Negen platters van elk 2,2TB tellen op tot 20TB. De schijf is uitgerust met conventional magnetic recording-technologie (CMR) om datatransfers te versnellen. Het model heeft een standaardgrootte van 3,5 inch en maakt nog altijd gebruik van SATA.

In de afgelopen tijd verhoogt Western Digital de capaciteit van nieuwe schijven met OptiNAND-technologie. De WD Red Pro 20TB bevat een iNAND UFS flash drive (EFD) om OptiNAND te ondersteunen. Er is geen officiële bevestiging van de NAND-flashcapaciteit. Heise Medien, een Duitse newssite, beweert dat een manager van Western Digital verklapte dat de schijf 64GB aan NAND bevat.

De topsnelheid van datatransfers bedraagt 268 Mbps. Daarmee doet de WD Red Pro 20TB niet onder voor grootzakelijke schijven, al is het nog altijd een theoretische snelheid, in de praktijk ga je dit nooit halen. De WD Ultrastar DC HC560 is een goed voorbeeld: dit model werd ontworpen voor datacenters en is slechts één Mbps sneller. De WD Red Pro 20TB is vanaf vandaag beschikbaar.