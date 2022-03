Ericsson onder vuur van activistische investeerder Cevian Capital

De activistische investeerder Cevian Capital wil dat het Zweedse Ericsson actie onderneemt na het recente omkoopschandaal. Dit om het vertrouwen in de netwerkgigant te herstellen.

De Europese investeerder roept Ericsson op snel het vertrouwen van de aandeelhouders te herstellen, nu het aandeel vorige week grote klappen kreeg. Dit schrijft de Financial Times. Het aandeel van de Zweedse netwerktechnologiegigant daalde afgelopen week een derde in waarde.

Reden voor de daling is het omkoopschandaal van Ericsson in onder meer Irak. Hierbij betaalde het bedrijf terreurgroep Islamitische Staat (IS) losgeld voor ontvoerde medewerkers en de ‘rechten’ om werkzaamheden in het door de terroristen gecontroleerde gebied te blijven uitvoeren. De Zweedse netwerkgigant overtrad schikkingsvoorwaarden die voor dit soort activiteiten met de Amerikaanse justitiële autoriteiten waren afgesproken.

Schoon schip maken

Volgens de activistische aandeelhouder Cevian Capital is het vertrouwen in de governance van Ericsson door het schandaal en het aandelenverlies volledig weggevallen. Het wil nu dat Ericsson snel schoon schip gaat maken en het vertrouwen in de governance en het aandeel gaat herstellen

Meer concreet wil de activistische grootaandeelhouder onder meer dat Class A-aandeelhouders wordt toegestaan zich te veranderen in normale Class B-aandeelhouders. Ook moet het huidige systeem van twee vicevoorzitters van de Board of Directors plaatsmaken voor één onafhankelijke vicevoorzitter.

De private investeerder zegt met de nu gestelde eisen aan Ericsson zijn verantwoordelijkheid te willen nemen als Class A-investeerder. Volgens Cevian Capital betekent een Class A-belang dat het niet alleen van het bedrijf profiteert, maar dat het ook de plicht heeft de netwerktechnologiegigant bij te sturen wanneer het aandeelhoudersbelang en de toekomst van het bedrijf in het geding komt. Ook in morele zaken, aldus de Britse zakenkrant.

Nog geen reactie overige Class A-aandeelhouders

Cevian Capital bezit als op één na grootste Class A-investeerder 5,5 procent van het belang in Ericsson, maar slechts 3,3 procent van de stemmen. De grootste Class-A-investeerder is Investor, de investeringsmaatschappij van de bekende Zweedse industriële familie Wallenberg. Deze aandeelhouder heeft een belang van 8 procent en maar liefst 23,8 procent van de stemmen. De derde grote investeerder, Industrivarden, heeft een kapitaalbelang van 2,6 procent, maar weer wel 15,1 procent van de stemmen.

Alle drie de Class-A-investeerders hebben via de twee vicevoorzitters een vertegenwoordiging in de Board of Directors. Investor en Industrivarden hebben nog niet gereageerd op de eisen van Cevian Capital of het omkoopschandaal.

