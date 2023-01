De activistische investeerder Elliott Management steekt miljarden in Salesfoce. Onbekend is wat de investeerder precies van plan is.

Dat stelt de Wall Street Journal op basis van bronnen. Het zou gaan om een miljardeninvestering. Elliott Management staat bekend als activistische investeerder. Eerder kwam de investeringsmaatschappij met stevige eisen na het verkrijgen van aandelen in techbedrijven, zoals wijzigingen aan de top. Met de investeringen zoekt de maatschappij vaak een plek aan de bestuurstafel.

Vertrouwen in Marc Benioff

In een commentaar geeft Elliott Management aan dat het uitkijkt naar de samenwerking. Vooral bij het halen van ‘meer waarde’ uit het bedrijf dat ’zo’n grote reputatie’ heeft. De investeerder spreekt zijn vertrouwen uit in Salesforce-CEO Marc Benioff. De oprichter zette het bedrijf de afgelopen twee decennia succesvol op de markt gezet.

Elliott Management is niet de enige activistische investeerder die een belang in Salesforce heeft. Eind oktober vorig jaar nam de activistische belegger Starboard Value LP een belang. De investeerder gaf aan dat de groei en winstgevendheid achterblijven bij de die van gelijkwaardige bedrijven. Tot nu toe lijkt deze investeerder nog geen veranderingen gepusht te hebben.

Lastig moment voor Salesforce

De participatie van de activistische investeerder komt voor Salesforce op een moeilijk moment. Onlangs moest Salesforce aankondigen 10 procent van de banen te schrappen. Volgens Benioff is de ontslagronde het gevolg van de economische recessie, waarbij klanten op software bezuinigingen. Ook gaf hij aan dat het bedrijf tijdens de pandemie, toen de omzet flink steeg, veel personeel had aangenomen.

Ook binnen het management rommelt het. Eind vorig jaar maakte co-CEO Bret Taylor bekend aan het einde van januari 2023 te vertrekken. Niet veel later kondigde ook CEO en co-founder Stewart Butterfield van het door Salesforce overgenomen Slack zijn vertrek aan.

Tip: Salesforce wil 10 procent van personeel ontslaan