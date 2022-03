Ericsson verwikkeld in groot corruptieschandaal in diverse landen

De Zweedse netwerkinfrastructuurspecialist Ericsson is verwikkeld in een corruptieschandaal rondom het betalen van smeergeld in verschillende landen. Dit blijkt uit recent onderzoek van het internationale journalistieke samenwerkingsverband International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).

Het internationale journalistencollectief International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) heeft vragen gesteld aan de Zweedse netwerkinfrastuctuurgigant over mogelijke betalingen van smeergeld aan terreurorganisatie IS in Irak. Onlangs publiceerde het journalistencollectief een eigen onderzoek.

Het bedrijf zou de afgelopen jaren de terroristen nog steeds geld hebben betaald, zodat het wel zijn diensten kon verkopen en het gebruik van transportroutes kan maken van gebieden in Irak waar IS nog steeds de macht uitoefent.

Breuk met schikkingsvoorstelvoorwaarden

Hiermee ging het Zweedse bedrijf in tegen een schikking die in 2019 met de Amerikaanse autoriteiten is gesloten over eerdere corruptiezaken in vier landen, waaronder Irak. Dit blijkt nu uit intern onderzoek van Ericsson. Naar nu uit intern onderzoek bij Ericsson bekend is geworden, heeft het Zweedse techbedrijf eind vorig jaar al bij de Amerikaanse autoriteiten aangekaart dat zij de schikkingsvoorwaarden uit 2019 hebben geschonden.

Uit het interne onderzoek van Ericsson blijkt ook dat, naast het corruptiegeval in Irak, nog in 13 andere landen ongeoorloofde prakrijken hebben plaatsgevonden.

Koersdaling aandelen Ericsson

Het laatste nieuws over het corruptieschandaal heeft de koers van het aandeel Ericsson de afgelopen dagen flink doen dalen. Deze ging vandaag met meer dan 10 procent onderuit. Na de bekendmaking over het contact met IS daalde het aandeel van de Zweedse netwerkinfrastructuurleverancier al met 35 procent.