Het massale banenverlies werd aangekondigd in een interne memo aan de werknemers.

Ericsson is van plan om 8.500 banen te schrappen, volgens een interne memo aan de werknemers die in handen kwam van Reuters. De maatregel is bedoeld om het bedrijf te helpen kosten te besparen, aldus Reuters.

Chief Executive Borje Ekholm schreef in de memo dat “de manier waarop de inkrimping van het personeelsbestand zal worden aangepakt, zal verschillen afhankelijk van de praktijk in de verschillende landen”. Hij voegde eraan toe dat “in verschillende landen de personeelsinkrimping deze week al is gecommuniceerd”. Ekholm maakte niet bekend welke landen het zwaarst getroffen zouden worden, maar analisten voorspellen dat Noord-Amerika waarschijnlijk het zwaarst getroffen zou worden, terwijl groeimarkten zoals India het minst getroffen zouden worden.

Hoogte ontslagen bij Ericsson

Technologiebedrijven als Microsoft, Alphabet, Salesforce en Meta hebben onlangs duizenden van hun eigen werknemers ontslagen, vaak onder verwijzing naar de economische omstandigheden en soms als reactie op de eisen van activistische beleggers. De stap van Ericsson zou echter de grootste ontslagronde in de telecomsector tot nu toe zijn. Het bedrijf heeft wereldwijd meer dan 105.000 mensen in dienst.

In december zei Ericsson dat het de kosten tegen eind 2023 met 9 miljard kronen (817 miljoen euro) zou verlagen omdat de vraag op sommige markten, waaronder Noord-Amerika, afneemt. De kostenbesparende maatregelen waren een reactie op de eis van investeerders dat Ericsson “het moeras” van verliezen zou dichten.

Een reactie op een vertraging van de orders

“Het is onze plicht om deze kosten eruit te halen om concurrerend te blijven,” zei Ekholm in de memo. “Onze grootste vijand op dit moment is misschien wel zelfgenoegzaamheid.” De COVID-pandemie had veel telecombedrijven ertoe gebracht hun voorraden te vergroten. Dit heeft er nu toe geleid dat bestellingen voor makers van telecomapparatuur zoals Ericsson zijn vertraagd. Carl Mellander, de Chief Financial Officer van Ericsson, had eerder aan Reuters verteld dat de kostenbesparingen zouden bestaan uit het verminderen van consultants, onroerend goed en personeel.

Tip: Ericsson en Apple beëindigen patentenruzie