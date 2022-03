Intel pompt 33 miljard euro in Europese chipfabrieken, onderzoekslocaties en projecten.

In 2021 beloofde Intel een investeringsplan van 80 miljard euro voor de Europese chipproductie. Vandaag, na weken aan radiostilte, komt Intel met meer details.

Intel verdeelt 80 miljard euro in meerdere fases. De eerste fase bedraagt 33 miljard euro. Het geld is bestemd voor projecten in Duitsland, Frankrijk, Ierland, Italië en Spanje.

Intel in Magdeburg

Duitsland ontvangt twee chipfabrieken in Magdeburg. De bouw gaat 2023 van start. Frankrijk start de bouw van een onderzoekscomplex. Meerdere Ierse, Spaanse en Italiaanse productie- en onderzoekslocaties worden gespekt.

Intel beschrijft de chipfabrieken in Duitsland als ‘one-of-their-kind’. De woordkeuze is geen toeval. Europees beleid bepaalde jarenlang dat Europese lidstaten geen tot weinig hulp kunnen bieden aan chipfabrikanten. Dat verandert met de European Chips Act, een recent wetsvoorstel. Overheden mogen versnelde bouwvergunningen verlenen voor ‘one-of-a-kind’-fabrieken. Daar maakt Intel naarstig gebruik van.

Onderhandelingen met Italië

Ook Italië komt in aanmerking voor een nieuwe fabriek. In 2021 hoorden we geluiden over een mogelijke samenwerking tussen Intel en Italië. De geruchten blijken waar: Intel bevestigt dat de organisatie met Italië onderhandelt over een investering van 4,5 miljard euro voor een nieuwe fabriek.