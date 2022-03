‘Italië trekt vier miljard euro uit voor chipproductie in eigen land’

Volgens Reuters maakt de Italiaanse regering meer dan vier miljard euro beschikbaar om meer chipproductie naar Italië te krijgen. Het nieuws is nog niet bevestigd. Reuters zegt een gelekte begroting gezien te hebben.

Reuters beweert dat de Italiaanse regering tussen nu en 2030 vier miljard euro investeert in de landelijke chipproductie. Hoewel de regering nog niets heeft bevestigd, is het wel aannemelijk dat het bericht klopt.

Waarom?

Onlangs introduceerde de Europese Commissie de European Chips Act, een wetsvoorstel om de chipproductie van de EU te verdubbelen. De European Chips Act maakt het voor lidstaten mogelijk om in chipproducenten te investeren. Op dit moment mogen lidstaten alleen investeren in onderzoek naar chips en pilots van chips. Staatshulp voor fabrikanten is verboden.

De European Chips Act gaat pas in nadat de Europese Raad en het Europees Parlement een akkoord bereiken. Hoewel dat nog maanden kan duren, riep de Europese Commissie alle lidstaten op om zich voor te bereiden op een akkoord. Een van de belangrijkste voorbereidingen is een investeringsbegroting voor de landelijke chipindustrie. Daarvan lijkt de eerste versie in Italië klaar te liggen.

Veel geld

Vier miljard euro is een serieus bedrag, ook voor Italië. Het is mogelijk dat de Italiaanse regering Intel probeert te overtuigen om een fabriek in Italië te bouwen. Eind 2021 lieten insiders weten dat de Italiaanse overheid en Intel onderhandelden over de vestiging van een Intel-fabriek. Hoewel er in de tussentijd geen nieuws naar buiten is gekomen, lijkt Italië de onderhandeling voort te zetten.

Begin 2021 beloofde Intel een investering van 80 miljard euro in nieuwe Europese fabrieken. Op dat moment was er weinig over de European Chips Act bekend. Nadat de European Chips Act werd gepresenteerd, werd Intel stil. CEO Pat Gelsinger beweerde dat Europa nog steeds op de agenda stond, maar deelde geen details. Later kwam het gerucht dat Intel een enorme chipfabriek in Magdeburg (Duitsland) gaat bouwen.

De diepste zakken

Het gerucht kan evengoed een tactiek zijn. De perfecte locatie voor een nieuwe fabriek is veranderd met de komst van de European Chips Act. De perfecte locatie is nu het land met de diepste zakken, want de Chips Act maakt het mogelijk om staatsgeld in chipfabrikanten te investeren. Italië wil de perfecte locatie zijn. Dus trekt Italië de portemonnee. Het is goed mogelijk dat Duitsland daardoor meer dan vier miljard euro wil investeren. Intel kan door de berichtgevingen in elk geval rekenen op meer staatsteun.