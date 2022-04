De Belgische mobiele operator Base start op 18 april met het aanbieden van 5G. De dekking is nog wel beperkt tot enkele steden in Vlaanderen en de Belgische kust.

De mobiele operator Base, dochter van vaste aanbieder Telenet, wil niet wachten tot de definitieve veiling van het Belgische mobiele spectrum en gaat zijn klanten vanaf 18 april 5G aanbieden. De dekking van het 5G-netwerk is nog beperkt tot de steden Antwerpen en Leuven. Ook wordt de Belgische kust van actieve dekking voorzien. Base wil ook snel in de andere Vlaamse steden 5G activeren.

Geen extra kosten

De mobiele aanbieder rekent voor zijn 5G-dienstverlening geen extra kosten. Voor het activeren van 5G geldt een zogenoemde opt-in. Klanten kunnen in de app van de mobiele aanbieder aangeven of zij wel of niet 5G willen gebruiken. Volgens de mobiele aanbieder worden de klanten hiermee in staat gesteld zelf te beslissen over 5G en dit in eigen tempo te activeren.

Beschikbaarheid

De 5G-dienst van de mobiele Telenet-dochter is voor alle abonnees beschikbaar, in eerste instantie alleen voor consumenten en kleinzakelijke klanten met een BASE 15-, BASE 20-, BASE 29- BASE 40-, BASE Internet anywhere-, BASE PRO Start-, BASE PRO Contact-, BASE PRO Connect-, BASE PRO Unlimited-, BASE PRO Europe-, BASE PRO World- en BASE Pro Internet Anywhere-abonnement. Voorwaarde is wel dat deze klanten over een smartphone met 5G-technologie beschikken.

Klanten met andere abonnementen en prepaid-klanten van Base krijgen op een later moment toegang tot het 5G-netwerk. De exacte datum hiervan is nog niet bekend.

Tip: België krijgt vrijwel zeker vierde mobiele aanbieder