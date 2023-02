Nokia heeft het AVA Customer and Mobile Network Insights-platform aangekondigd. Dit is een analyticsplatform waarmee operators makkelijker data uit hun 5G-netwerk kunnen verzamelen voor optimalisatie.

Het platform verzamelt alle informatie uit een 5G-netwerk. Dit om operators de mogelijkheid te bieden de operationele werking van 5G-netwerken, de netwerkprestaties en de gebruikerservaringen te verbeteren.

De door het platform geleverde analytische gegevens vormen de basis voor op AI- en ML-gebaseerde tools. Deze tools moeten operators helpen bij het automatisch nemen van beslissingen voor hun 5G-netwerkinfrastructuur.

Use cases analyticsplatform

Echte use cases voor het platform zijn onder meer 4G/5G-analyses en het oplossen van problemen, het in de gaten houden van de hele klantbeleving en klantenzorg, het monitoren van de real-time netwerkprestaties, het analyseren van 5G-devices en het analyseren van VoLTE -en VoNr-‘gaten’.

Verder kan het platform worden gebruikt voor het bijhouden van de applicatie-throughput en het analyseren van root causes.

Gebouwd op AVA Open Analytics Framework-

Het AVA Customer and Mobile Network Insights-platform is gebouwd op het bestaande AVA Open Analytics Framework-framework van Nokia. Dit framework is een data mesh-architectuur die het mogelijk maakt verschillende data-applicaties te ontwikkelen. Deze applicaties kunnen met API’s worden gekoppeld aan de netwerken van operators en hun partners. Deze kunnen dan gezamenlijk nog meer netwerkapplicaties ontwikkelen, zo is de gedachte.

Het AVA Customer and Mobile Network Insights-platform wordt officieel geïntroduceerd tijdens MWC 2023 volgende week in Barcelona.