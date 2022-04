AWS komt met nieuwe Desktop-as-a-Service Amazon Workspaces-bundels. Deze Graphics.g4dn en GraphicsPro.g4dn Workspaces beschikken over ‘instance store’-opslagfunctionaliteit voor lokale storagecapaciteit.

De Amazon Workspaces-bundels zijn vooral geschikt voor zware grafische toepassingen. Hiervoor beschikken de bundels over verschillende configuraties. De Graphics.g4d-bundel beschikt daarbij over 4vCPU’s, 16 GB aan RAM-geheugen en 16 GB of videogeheugen. De capaciteit kan worden ingezet voor normale technische-, ontwerp- architectuurapplicaties.

De GraphicsPro.g4d-bundel heeft 6vCPUs’s 64 GB RAM-geheugen en 16 GB videogeheugen. Dit is vooral geschikt voor zwaardere grafische applicaties als mediaprodcutie, visualisatie van seismische activiteit, GIS dataverwerking, data intelligence, het trainen van kleine machine learning-modellen en ML-interference.

Beide bundels draaien standaard op tweedegeneratie Intel Xeon Scalable Cascade Lake-processors die specifiek aan de wensen van AWS zijn aangepast. Daarnaast beschikken de bundels over Nvidia T4 Tensor Core GPU’s.

Instance store-technologie

Wat de nu geïntroduceerde AWS DaaS-bundels bijzonder maakt, is de beschikbaarheid van de AWS instance store-technologie. Deze opslagtechnologie biedt tijdelijke block storage-opslag voor de instances. Deze storage bevindt zich op SSD’s die fysiek met de hostcomputers zijn verbonden. Dit biedt tijdelijke storagemogelijkheden voor data die vaak veranderen. Denk hierbij aan buffers, caches, scratch data en andere tijdelijke content. Ook biedt de technologie betere opslagmogelijkheden voor data die over een heleboel instances worden gerepliceerd, zoals een load-balanced pool van webservers.

Concreet levert de technologie voor de Amazon Workspaces Graphics.g4dn-bundel 125 GB aan tijdelijke NVMe SSD local instance store op en een minimum van 100 GB aan persistent storage voor het gebruikers- en het root volume. De GraphicsPro.g4dn-bundel biedt 225 GB aan tijdelijke NVMe SSD local instance store en ook minimaal 100 GB aan persistent storage.

Vorige Amazon Workspaces instances moesten het met 100 GB aan storage doen voor een root volume en dezelfde hoeveelheid data. Met instant store wordt deze capaciteit flink verbeterd.

Stevige prijzen

De Amazon Workspaces-bundels zijn niet goedkoop. De Graphics.g4dn is beschikbaar vanaf 537 dollar (494,10 euro) per maand. De GraphicsPro.g4dn-bundel kost 959 dollar (882,43 euro) per maand. De bundels zijn beschikbaar in de Europese AWS cloudregio’s Frankfurt, Ierland en London.

