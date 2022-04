De Raspberry Pi-competitie van PA Consulting heeft na enkele maanden vier winnaars opgeleverd. Vooral waterbesparende uitvindingen deden het goed. Ook een CO2-meter en een liedjestelefoon blonken uit.

PA Consulting organiseert ieder jaar een Raspberry Pi-competitie. Enerzijds wil het scholieren enthousiast maken voor techniek. PA Consulting werkt hiervoor samen met scholen, om leerlingen uit te dagen met een idee te komen dat met een Raspberry Pi aangepakt kan worden. Het gaat bijvoorbeeld om leerlingen uit het voortgezet onderwijs.

Anderzijds wil PA Consulting dat de uitvindingen een impact hebben op de maatschappij. Deze editie stond dan ook in het teken van innovaties om de wereld te redden. Dat onderwerp is als één van de relevantste thema’s van het moment aangewezen.

Mark Griep, het hoofd van PA Consulting Nederland, zegt hierover dat jongeren uitermate geschikt zijn om oplossingen te bedenken voor complexe problemen. Zij denken vaak in mogelijkheden, niet zozeer in beperkingen.

Indrukwekkendste uitvindingen voor waterbesparing

Aan de wedstrijd deden tientallen studententeams mee, waarna er op 13 april een select groepje finalisten overbleef. Uit deze finalisten werden vervolgens vier winnaars gekozen. Zij zijn beloond met een bedrag van 500 euro, die de begeleidende docent mag besteden aan de ontwikkelingen van vaardigheden. Daarnaast mogen de winnaars een activiteit uitkiezen, zoals raadsels oplossen of een escape room.

De Smart Shower is verkozen tot meest impactvolle uitvinding. Dit project kwam van het team van het Gomaruscollege. De leerlingen ontwikkelden een systeem om tientallen liters water te besparen op een douchebeurt. Vaak gaat er water verloren aan het opwarmen van de douche, voordat iemand daadwerkelijk onder de douche stapt. Dergelijke situaties pakt Smart Shower aan door douchewater door te sluizen naar bijvoorbeeld het toiletreservoir, indien het water nog niet warm is.

Er was ook een aanmoedigingsprijs voor beste All-rounder en Aanstormend talent (Triple A), die ook naar een waterbesparingsuitvinding ging. Team I-SGH van het Stedelijke Gymnasium Haarlem ontwikkelde een smart home-apparaat dat gebruikers laat weten hoeveel water ze verbruiken tijdens een douche of bad. Hiervoor gebruiken ze watersensors en een mobiele app.

Creativiteit en haalbaarheid

Het team van de Liedjestelefoon ging een andere richting op. Dit team werd uitgeroepen tot meest creatieve uitvinding, door een uitvinding die het leven van mensen met dementie fijner maakt.

Tot slot was er Team Frambozentaart, dat de meest haalbare uitvinding ontwikkelde. De CO2-meter om de luchtkwaliteit in klaslokalen te bewaken werd door de jury geprezen als een idee dat in principe morgen al uitgevoerd kan worden.