AMD heeft de nieuwe desktopprocessor Ryzen 7000 geïntroduceerd. De 5nm processor is gebouwd op basis van de eigen Zen 4-archtitectuur en heeft ook een geheel nieuw socket waarin het kan worden geïnstalleerd. Ook komt de chipfabrikant met een nieuwe serie laptopprocessors.

Volgens AMD kan de Ryzen 7000 de cache per core naar 1 Mb verdubbelen.De kloksnelheid van de processor is maximaal 5 GHz, wat de processor ook geschikt zou maken voor data-intensieve toepassingen als AI- en machine learningprocessen. De processor beschikt over een nieuwe 6nm I/O ‘die’, waaraan een RDNA 2 graphics engine en ondersteuning voor DDR5 memory en drive PCIe 5.0 controllers is toegevoegd.

AM5 socket voor Ryzen 7000 Series-processors

Daarnaast komt AMD met een geheel nieuw AM5- socket waarin deze Ryzen 7000 Series-processors passen. Het AM5 socket gebruikt 1718-pin land grid array (LGA)-technologie, met ondersteuning tot 170W TDP-processors. Moederborden die de AMD-socket gebruiken kunnen tot 24 PCIe lanes en maar liefst 14 USB-interfaces bieden. Sommige hebben een doorvoer van tot 20 Gbps en alle USB-interfaces zijn in staat USB-C af te handelen.

Fabrikanten als ASRock, ASUS, Gigabyte, Biostar en MSI gaan de AM5-sockets installeren en AM5-moederborden bouwen.

Nieuwe Mendocino-processors

Tijdens de Computex-keynote werd ook de komst van een nieuwe serie laptopprocessors aangekondigd; de Mendocino-processors. De 6nm TSMC-processors zijn vooral bedoeld voor entry level en midrange laptops. De processors zijn gebaseerde op de AMD Zen 2-architectuur en beschikken op de chipset ook over RDNA 2 graphics. De processors moeten voor de goedkopere laptops meer snelheid, betere prestaties en een langere batterijlevensduur bieden. Het moet de laptops aantrekkelijker maken. De eerste laptops van fabrikanten met de Mendocino-processors worden in het vierder kwartaal van dit jaar verwacht.

Overige AMD-functionaliteit

Verder introduceerde de chipfabrikant tijdens Computex 2022 updates voor zijn AMD Advantage-technologie voor gaming laptops. Hiervoor is nu AMD SmartAccess Storage3 geïntroduceerd. Deze technologie ondersteunt Microsoft Direct storage en gebruikt onder meer AMD Smart Access Memory voor het reduceren van de laadtijden van games en het versnellen van het streamen van games.

