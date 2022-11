AMD gaat eind dit jaar de AMD Radeon RX 7000-series op de markt brengen. De GPU’s beschikken over de RDNA 3-technolgie die kleinere chiplets mogelijk maakt in plaats van een enkele chip en op deze manier hogere prestaties kan bieden.

De AMD Radeon RX 7000 GPU’s bestaan uit twee varianten: de Radeon RX 7900 XT en topmodel Radeon RX 7900 XTX. In vergelijking met de meest recente generatie aan gaming GPU’s boekt de RX 7900 XT tot 1,5 keer en de RX 7900 XTX tot 1,7 keer meer prestaties. De verwerkingsprestaties van deze laatste GPU kunnen ook tot ongeveer 61 teraflops oplopen, zo geeft de chipgigant aan.

RDNA 3-technologie

Het belangrijkste kenmerk van de nieuwe GPU’s is het gebruik van RDNA 3. Deze technologie zorgt ervoor dat de GPU op verschillende chiplets is gebaseerd in plaats van een enkele vaste processor. Bijvoorbeeld voor rendering-, AI- en ray tracing-taken. Met de chiplets kunnen bepaalde processortaken apart worden afgehandeld, wat de prestaties moet verbeteren.

De GPU’s zijn gebaseerd op de Navi 31-processor van de chipgigant. Rondom deze processor zijn maximaal 7 chiplets gegroepeerd. De grootse van deze chiplets, de Graphics Compute-chiplet, bevat alle stream processors. De overige kleinere chiplets zijn zogenoemde Memory Cache Dies. Deze chiplets omvatten onder meer de Infinity Cache en een 64-bit geheugencontroller naar het onboard GDDR6-geheugen. Dit geheugen kan oplopen tot 20 GB voor de AMD Radeon 7900 XT GPU en tot 24 GB voor de 7900 XTX GPU.

Voor het leveren van hoge prestaties zijn verder de kloksnelheden van de shaders en van de front-end van elkaar losgekoppeld, zo geeft AMD aan.

Overige functionaliteit en prijskaartjes

Andere verbeteringen die in de GPU’s zijn aangekondigd, zijn onder meer een verbeterde Display Port-functionaliteit, betere video-encodingmogelijkheden en verschillende aankondigingen voor verbeterde software.

De AMD Radeon RX 7000-series GPU’s zijn niet goedkoop. De AMD Radeon 7900 XT GPU moet ongeveer 917 euro (899 dollar) gaan kosten. De AMD Reedon 7900 XTX GPU krijgt een prijskaartje van 1.000 euro/dollar.