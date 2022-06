Cisco lanceert updates voor Catalyst en ThousandEyes WAN. Daarnaast werkt de organisatie aan Nexus Cloud, een as-a-service-oplossing voor het beheren van netwerken met public clouds, private clouds en edge-omgevingen.

Cisco deelt het nieuws op Cisco Live 2022. Een aantal Catalyst-netwerkswitches zijn vanaf nu beheersbaar met Meraki Cloud, een managementplatform voor draadloze netwerkapparatuur. Catalyst-switches waren reeds met een platform te monitoren, maar de software van Meraki is volgens Cisco geschikter.

Cisco Nexus Cloud

Daarnaast onthulde de netwerkgigant Nexus Cloud, een nieuwe oplossing voor het beheren van netwerken met private clouds, public clouds en edge-omgevingen. De oplossing bouwt verder op Cisco Intersight, een bestaand orchestration platform voor hybride en multicloud-omgevingen.

Cisco Intersight maakt het momenteel mogelijk om applicaties op de hardware van diverse vendoren en Kubernetes clusters uit te rollen. Cisco vormt het platform om tot een as-a-service-oplossing, genaamd Nexus Cloud. Cisco hoopt de oplossing in het komende najaar te lanceren. De details zijn schaars, maar de schaal van het project lijkt enorm.

ThousandEyes WAN Insights

In mei van dit jaar wierp Cisco een licht op Predictive Networks, een reeks AI- en ML-technologieën voor het voorspellen van netwerkproblemen. Tijdens de aankondiging liet Cisco weten dat de technologieën in meerdere producten worden verwerkt. Inmiddels weten we waar Predictive Networks voor het eerst verschijnt.

Cisco verwerkt Predictive Networks in ThousandEyes WAN, een monitoringplatform voor wide area networks (WAN). Het platform is populair onder intra- en internetoperators. Zij kunnen binnenkort meldingen ontvangen over toekomstige netwerkproblemen. De functie, ThousandEyes WAN Insights, voorspelt bottlenecks en oplossingen. De precieze releasedatum is onbekend.

