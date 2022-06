AppDynamics Cloud is vanaf 28 juni beschikbaar. Het platform bouwt verder op AppDynamics, een bestaande oplossing voor application performance monitoring (APM). AppDynamics Cloud breidt zijn voorganger uit met support voor cloud-native omgevingen, waaronder managed Kubernetes op AWS.

Cisco deelt het nieuws op Cisco Live 2022, een jaarlijkse conference. AppDynamics Cloud is een uitbreiding van AppDynamics, een bestaand platform voor application performance monitoring (APM). AppDynamics maakt het mogelijk om de uptime en snelheid van applicaties te monitoren en verbeteren. De voorwaarde is dat een applicatie met het platform verbindt. Die verbinding wordt op dit moment via agents gemaakt. Het is mogelijk om applicaties in hybride en multicloud-omgevingen te verbinden, maar daarvoor zijn agents niet bepaald efficiënt. Vandaar kwam AppDynamics Cloud tot stand.

AppDynamics Cloud

Cisco ontwierp het platform met behulp van cloudpartners en OpenTelemetry-technologie. De cloudpartners voorzien in klaargemaakte integraties met cloud-native omgevingen. De eerste versie van AppDynamics Cloud ondersteunt managed Kubernetes-omgevingen op AWS. Support voor Microsoft Azure en Google Cloud volgt in een later stadium. OpenTelemetry is een pakket van standaarden, API’s en SDK’s voor het monitoren van applicaties. Het pakket wordt door meerdere cloud-native platformen ondersteund. AppDynamics Cloud heeft inzicht in elke applicatie die op een van deze platformen draait.

Kortom: AppDynamics Cloud maakt het vinden en monitoren van cloud-native apps een stuk makkelijker dan de bestaande versie van AppDynamics. Gelijkenissen zijn er zeker, want beide platformen hebben hetzelfde doel. De technologie biedt inzicht in de prestaties van applicaties. Die informatie maakt het mogelijk om capaciteit af te stemmen, bottlenecks te vinden en problemen op te lossen.

Eind juni

Het platform is vanaf 28 juni beschikbaar. Bestaande klanten van AppDynamics kunnen hun licentie upgraden naar AppDynamics Cloud. Bestaande agents blijven na de upgrade bruikbaar. Upgraden is overigens geen must, want beide platformen zijn afzonderlijk beschikbaar.

Tip: Cisco brengt het datacenter overal waar zich data bevinden