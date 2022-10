Het opsplitsingsplan van Atos zal op zijn vroegst in 2023 worden voltooid. Dat bevestigde de Franse IT-gigant in een schriftelijke verklaring aan Reuters. Televisiezender BFM TV beweerde onlangs dat de splitsing vervroegd afgerond zou worden, maar dat bericht blijkt onjuist.

In een schriftelijke verklaring aan Reuters meldde Atos dat het opsplitsingsplan “ten vroegste op 1 juli 2023 en ten laatste op 31 december 2023” in werking treedt. Voorafgaand aan de verklaring meldde Franse televisiezender BFM TV dat de splitsing in juni 2023 zou worden afgerond.

Ook beweerde BFM TV dat bestuursvoorzitter Bertrand Meunier zou vertrekken nadat de splitsing is voltooid. Atos sprak deze verklaring tegen en meldde dat de organisatie “haar huidige bestuursorganen behoudt”.

Aandelen Atos

De aandelen van Atos stegen 5,3 procent na de bekendmaking van het nieuws. Vorig jaar daalde de aandelenprijs met bijna 500 procent nadat investeerders vertrouwen verloren door boekhoudkundige fouten en een mislukte overnamepoging. De rampenkoers veroorzaakte het vertrek van twee executives, Elie Girard en Rodolphe Belmer.

In september riep een minderheidsaandeelhouder bestuursvoorzitter Meunier op om af te treden. De aandelenprijs van Atos bereikte het laagste punt van de afgelopen 30 jaar vanwege scepsis over het herstructureringsplan.

Als onderdeel van de opsplitsing overweegt het bedrijf zijn big data- en securitydiensten onder te brengen in een nieuw bedrijf met de naam Evidian, een huidig merk van Atos. Diensten met tegenvallende prestaties, waaronder de IT-infrastructuurafdeling, worden onderdeel van een bedrijf dat de naam Atos behoudt. Deze diensten genereerde in 2021 een omzet van 5,4 miljard euro (5,33 miljard dollar).