Atos-CEO Yves Bernaert is per direct opgestapt bij het Franse bedrijf. De reden voor zijn vertrek is een meningsverschil met de rest van het bestuur van Atos over de strategie die het bedrijf de afgelopen jaren heeft gevolgd.

Sinds 2021 is Atos zijn activiteiten aan het herstructureren en overweegt het een mogelijke opsplitsing van het bedrijf. Dit komt door de aanzienlijke schuldenlast van het bedrijf (meer dan 2 miljard euro) en de naderende deadline voor de terugbetaling.

Intern meningsverschil

Een recent verschil van inzicht over de te volgen strategie binnen het bestuur van het Franse bedrijf heeft geleid tot het onmiddellijke vertrek van Bernaert. Dit meldt Bloomberg.

De aanleiding voor het vertrek van Bernaert zou een intern meningsverschil zijn geweest over de te volgen strategie binnen de Raad van Bestuur van Atos. Het zou met name gaan om aanpassingen en uitvoering van zijn eigen plannen, volgens de nieuwswebsite.

Atos zelf spreekt in een persbericht over een ‘herstructurering van het management’ van het bedrijf. Bernaert wordt als CEO per direct opgevolgd door Paul Saleh. Saleh was tot nu toe de CFO van het bedrijf.

Afstoten bedrijfsonderdelen

Een belangrijk onderdeel van de nieuwe Atos-strategie is het verkopen van diverse bedrijfsonderdelen. Onlangs werd bekend dat Airbus interesse heeft in de afdelingen big data en cybersecurity van het Franse bedrijf.

Daarnaast worden nog steeds onderhandelingen gevoerd met het investeringsfonds EPEI van de Tsjechische miljardair Daniel Kretinsky over het Atos-bedrijfsonderdeel Tech Foundations.

