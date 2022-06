Volgens AWS riskeert de Europese Unie een vertraging van haar digitale doelstelling door een gebrek aan digitale vaardigheid.

Vorig jaar presenteerde de Europese Commissie een digitale doelstelling voor 2030. In dat jaar moet 80 procent van de bevolking over digitale basisvaardigheden beschikken. Bovendien wil Brussel dat drie op de vier bedrijven werkt met cloud, AI en big data.

Volgens AWS riskeert de EU een achterstand van tien jaar. Dat blijkt uit een rapport van onderzoeker Public First in opdracht van AWS. De onderzoekers stellen dat Europese overheden onvoldoende focussen op het verhogen van digitale vaardigheden. Die zijn schaars, waardoor het volgens AWS lastig wordt om economische ontwikkeling te stimuleren.

De onderzoekers verwachten dat de doelstelling op het huidige tempo pas in 2040 wordt bereikt. “De grootste blokkade die we van onze klanten vernemen is het gebrek aan digitale vaardigheden”, deelde Tanuja Randery, Managing Director bij AWS.

Digitale basisvaardigheden

In 2021 had ongeveer de helft van alle EU-inwoners digitale basisvaardigheden. Dat veroorzaakt volgens AWS een gebrek aan geschoolde medewerkers en expertise. Een belangrijke reden voor economische krimp, aldus de techgigant. AWS voorspelt dat slechts 61 procent van de EU-bevolking op het huidige tempo in 2030 over algemene digitale basisvaardigheden beschikt — een tekort van bijna 20 procent.

