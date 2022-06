De prijzen van GPU’s dalen als gevolg van de cryptocurrency-crash. Sommige modellen zijn spotgoedkoop in vergelijking met vijf maanden terug.

Bitcoin verloor in de afgelopen maanden meer dan 20.000 dollar in waarde. Celsius, een van de grootste cryptobanken, maakt het uit voorzorg onmogelijk om geld op te nemen. Cryptobeurs Coinbase ontsloeg bijna 20 procent van zijn personeel.

GPU’s worden gebruikt voor cryptomining. Het mag dan ook geen verrassing heten dat de crisis een impact heeft op de prijs van GPU’s. Uit marktonderzoek van Tom’s Hardware blijkt dat de retailprijzen van meerdere modellen zijn gedaald.

Forse daling

Het aanbod op Newegg, Best Buy en Amazon is een stuk goedkoper dan vijf maanden terug. De Nvidia GeForce RTX 3090 en 3080 Ti worden onder de adviesprijs verkocht, evenals alle AMD Radeon RX 6000-modellen. Dezelfde GPU’s stonden aan het begin van 2022 voor recordhoge bedragen in de etalage.

Niet alle modellen dalen in waarde. De Nvidia GeForce RTX 3050, 3060 en 3070 blijven gewild. De retailprijzen van deze modellen steken nog altijd boven de adviesprijs uit.

Voorzichtig

Ook tweedehands GPU’s worden goedkoper. Ben je in de markt voor een tweedehands model, dan is het belangrijk om voorzichtig te werk te gaan. Cryptominers draaien GPU’s maandenlang op volle toeren. Zodra het model is verbruikt belandt de GPU op een tweedehands marktplaats. Vaak werkt het model een stuk trager dan een nieuwe versie. Langdurig gebruik kan problemen veroorzaken.