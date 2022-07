Meta ziet definitief af van de bouw van een megadatacenter in de gemeente Zeewolde. Dit maakte de organisatie onlangs bekend.

In een persverklaring geeft de techgigant aan definitief af te zien van de bouw van een megadatacenter op de locatie Trekkersveld 4 in de gemeente Zeewolde. Het bouwen van een datacenter is ‘geen goede match met de omgeving’, aldus de organisatie. Wat in dit geval geen goede match was, wordt niet aangegeven.

Volgens de techgigant betekent dit dat het bouwen van een datacenter in Zeewolde geen goede investering is. De ontwikkelingspannen worden beëindigd en er wordt nauw samengewerkt met gemeente en provincie om het traject af te sluiten.

Verzet

Hoewel de gemeenteraad in december 2021 met een krappe meerderheid groen licht gaf voor de bouw, stribbelde de Rijksoverheid tegen. De wet bepaalde toentertijd dat gemeenten mochten beslissen over de bouwplannen van datacenters. Media en politici spraken zich fel uit tegen het plan omdat hyperscale datacenters een landelijke impact hebben.

De Rijksoverheid is de eigenaar van de grond op perceel Trekkersveld 4 in Zeewolde. Het Rijk beriep zich op het recht om geen grond aan de gemeente te verkopen. Vervolgens besloot dat het kabinet dat er voorlopig geen nieuwe hyperscale datacenters in Nederland kunnen worden gevestigd. Dit was uiteindelijk de waarschijnlijke nekslag voor het project.

Gemeente Zeewolde

Lokale tegenstanders vonden dat een dergelijk megadatacenter niet paste bij een kleine gemeente als Zeewolde. Bovendien waren er zorgen over het stroomgebruik van het datacenter en of de restwarmte wel goed kon worden benut. In maart van dit jaar kozen de inwoners tijdens de gemeenteraadsverkiezingen massaal voor lokale partijen die zich tegen de bouw van het datacenter verzetten.

Tip: Komst Meta-megadatacenter naar Zeewolde aan zijden draadje