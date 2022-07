Bedrijven gebruiken voor hun clouddiensten in het eerste kwartaal van dit jaar vooral de diensten van de grote drie aanbieders AWS, Microsoft Azure en Google Cloud. Dit stelt Synergy Research Group.

Uit het marktonderzoek blijkt dat de drie grote cloudaanbieders verantwoordelijk waren voor ongeveer 65 procent van de totale omzet voor dit segment. In totaal gaven bedrijven in het eerste kwartaal van dit jaar 53 miljard dollar (bijna 52 miljard euro) uit aan public clouddiensten. De totale omzet aan public clouddiensten, het belangrijkste marktsegment, in het eerste kwartaal bedroeg 126 miljard dollar (123 miljard euro). Dit is 26 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Een belangrijke aanjager voor de groeiende vraag naar (public) clouddiensten is volgens de onderzoekers de Covid-19-pandemie. Vooral voor het werken op afstand zijn bedrijven de laatste twee jaar massaal naar de cloud aan het migreren.

Makkelijkere uitbreiding grote drie

De grote drie cloudaanbieders kunnen, in vergelijking met kleinere aanbieders, hun marktaandeel makkelijker uitbreiden en behouden, geeft Synergy Research Group aan. Zij kunnen makkelijker hun investeringen in servers en datacenters opschroeven in vergelijking met de kleinere spelers.

Daarnaast geldt vervolgens, hoe groter de netwerken van datacenters zijn, hoe minder het kost ze te huisvesten en draaien. Hiermee houden de grote spelers veel meer geld over voor andere activiteiten die hun dienstverlening moeten verbeteren, zoals het bieden van meer rekenkracht door het ontwikkelen van eigen processors.

Marktaandelen

AWS heeft binnen de markt voor cloudddiensten nog steeds het grootste marktaandeel met 33 procent. Uit de kwartaalcijfers over het eerste kwartaal van dit jaar blijkt verder dat Microsoft Azure er jaarlijks 2 procent marktaandeel bij sprokkelt. Google Cloud krijgt elk jaar 1 procent extra marktaandeel.