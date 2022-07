PQR maakt de overname van Axez bekend. Beide organisaties verlenen infrastructuurdiensten aan Nederlandse klanten. Axez focust op hybride clouds, wat het aanbod van PQR versterkt.

PQR heeft een flink aandeel op de Nederlandse markt. De dienstverlener beheert de hyperconverged infrastructuur van Parnassia en hielp meerdere gemeenten bij een migratie naar de cloud. PQR werkt met ongeveer 180 medewerkers vanuit een hoofdkantoor in Utrecht.

Op 26 juli maakte PQR de overname van Axez bekend. Het Rijswijkse bedrijf is kleiner in omvang, maar komt aan expertise niets tekort. Ook Axez verleent infrastructuurdiensten. De organisatie gebruikt HPE Greenlake om on-premises hardware en legacy software met de cloud te combineren. Klanten draaien op een veilige, hybride cloudomgeving.

René van Dop, oprichter en algemeen directeur van Axez, blijft na de overname actief in het managementteam van PQR. Hij vertelt: “Na de ontwikkeling van hybride cloudoplossingen voor onze klanten zochten we naar een manier om deze snel naar een breder publiek te brengen. De aansluiting bij PQR biedt ons de schaal om dat te realiseren.”

Bechtle

PQR is sindskort onderdeel van Bechtle, een van de grootste IT-dienstverleners van Europa. De organisaties maakten de overname in mei 2022 bekend. PQR vervolgt onder eigen naam. Bechtle wil het dochterbedrijf doorontwikkelen. De overname van Axez is het logische gevolg.

Marijke Kasius, CEO van PQR, verklaart de interesse in Axez. “We halen meer kennis en kunde in huis om maatwerk te leveren aan klanten met een hybride infrastructuur.” Het overnamebedrag is onbekend.