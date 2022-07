Microsoft heeft voor het fiscale jaar 2022 een jaarlijkse omzetgroei van 18 procent genoteerd. De winststijging van 19 procent steekt schril af bij de 38 procent tussen 2020 en 2021.

De techgigant presenteerde onlangs de vierde en laatste kwartaalcijfers van het fiscale jaar 2022. Uit de cijfers blijkt dat Microsoft een jaarlijkse omzetgroei van 18 procent wist te boeken. In totaal werd er 195,5 miljard euro (198,3 miljard dollar) bijgeschreven. De winst bedroeg ongeveer 70 miljard dollar, 19 procent meer dan in 2021.

Kwartaalcijfers

Naast de jaarcijfers rapporteerde Microsoft over het vierde en laatste kwartaal. De totale omzet kwam uit op 51,9 miljard dollar. Dit was 12 procent meer dan in het voorafgaande jaar. De winst nam echter nauwelijks toe (2 procent).

Als redenen voor de teruglopende winst noemde de techgigant de productievertragingen in China, een ongunstige wisselkoers voor de dollar, de oorlog in de Oekraïne, het einde van de activiteiten in Rusland en tegenvallende advertentie-inkomsten voor LinkedIn- en Search-platforms.

Cloud was belangrijkste inkomstenbron

Opvallend genoeg waren de diverse cloudactiviteiten van Microsoft de belangrijkste bron van inkomsten in het laatste kwartaal. De omzet uit het Microsoft Cloud-portfolio — waaronder Microsoft 365 en Azure – bedroeg in het vierde kwartaal 25 miljard dollar, meer dan de helft van de totale kwartaalomzet. De omzet nam met 19 procent toe.

Microsoft Teams wordt gezien als het grootste onderdeel van Microsoft Cloud. Hoeveel de omzet van dit platform in het afgelopen kwartaal was, is niet bekend. Gemaakt. Ook vermeldde de techgigant het aantal recente actieve gebruikers van Teams niet. In januari van dit jaar gaf de techgigant nog aan dat het totaal aantal actieve gebruikers van Team op meer dan 270 miljoen lag.

Binnen het Microsoft Cloud-portfolio boekte Azure een omzetstijging van maar liefst 40 procent. Het gebrek aan capaciteit voor deze public cloudomgeving had blijkbaar geen invloed op de resultaten.