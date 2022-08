Organisaties betaalden in het afgelopen kwartaal ruim 60 miljard euro voor cloudinfrastructuurdiensten. Het bedrag steeg in een jaar tijd met 33 procent.

Marktonderzoeker Canalys publiceert eens in de drie maanden een rapport over de markt voor cloudinfrastructuur. In het tweede kwartaal van 2022 investeerden organisaties 33 procent meer dan in het tweede kwartaal van 2021. Het totaalbedrag steeg naar 62,3 miljard dollar (ongeveer 60 miljard euro).

AWS, Microsoft Azure en Google Cloud blijven de grootste aanbieders. De techgiganten vingen 63 procent van alle investeringen. De gezamenlijke omzet groeide met 42 procent. AWS heeft het grootste aandeel (31 procent), gevolgd door Microsoft Azure (24 procent) en Google Cloud (8 procent).

Strijd aan de top

Canalys verklaart de groei met een stijgende vraag naar cloudtoepassingen, waaronder data analytics, machine learning, migraties en cloud-native development. De IT-industrie worstelt wereldwijd met inflatie, maar dat lijkt nauwelijks van invloed. Organisaties kiezen er zelden voor om op cloudinfrastructuur te bezuinigen.

AWS en Microsoft, de twee grootste aanbieders, hebben hun handen vol. “Hoewel er volop kansen zijn voor grote en kleine providers, blijft de interessante strijd aan de top”, zegt Canalys VP Alex Smith over de techgiganten. “De race om te investeren in infrastructuur en de vraag bij te houden zal de zenuwen van de CFO’s van beide bedrijven op de proef stellen, aangezien inflatie en stijgende rentetarieven voor tegenwind zorgen.”

Vraag drukt op aanbod

AWS en Microsoft hebben grote uitbreidingsplannen. De techgiganten haasten om de vraag bij te benen. AWS werkt met verloop van 2022 en 2023 aan 24 nieuwe availability zones in acht cloudregio’s. Microsoft verwacht tien nieuwe cloudregio’s.

Nieuwe datacenters en servers zijn niet de enige oplossing. Microsoft maakte onlangs bekend dat de lifecycle van servers en netwerkapparatuur met twee jaar wordt verlengd. De techgigant wil hardware na zes jaar vervangen in plaats van vier jaar. Microsoft beweert dat klanten op dezelfde uptime en snelheid kunnen rekenen. Nieuwe software zou het mogelijk maken om hardwarestoringen effectiever te voorkomen. De tijd leert of de techgigant daad bij woord voegt.

Samenwerken is een andere optie. “De grootste cloudleveranciers versnellen hun samenwerking met verschillende softwarebedrijven”, zei Canalys Research Analyst Yi Zhang. Oracle en Microsoft lanceerden onlangs Oracle Database Service for Azure. De dienst maakt het mogelijk om Oracle-databases op te zetten, te draaien en te beheren vanuit Azure. Oracle beheert de dienst, waardoor de capaciteit van Microsoft minder wordt belast.

