AMD heeft goede financiële cijfers over het tweede kwartaal van dit jaar geschreven. De omzet nam met 70 procent toe, vooral dankzij het datacentersegment. Voor de langere termijn worden de verwachte cijfers echter wel naar beneden bijgesteld.

De processorfabrikant heeft de wind mee en dan vooral in het segment voor processors voor datacenters. In het tweede kwartaal boekte AMD een omzet van in totaal 6,4 miljard euro (6,5 miljard dollar). Dit is maar liefst 70 procent meer dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De datacentermarkt, met een omzetgroei van 1,4 miljard euro (1,5 miljard dollar), groeide maar liefst met 83 procent. Vooral de AMD EPYC-processors waren in trek. Veel (public) cloudaanbieders schaften deze processors aan om klanten meer instances te kunnen bieden.

Omzet pc-segment gaat dalen

De meeste omzet kwam nog steeds uit het pc-segment, met een groei van 25 procent. In totaal bedroeg de omzet in dit segment 2,1 miljard euro (2,2 miljard dollar). Vooral de Ryzen mobiele processors waren in trek.

Toch is het pc-segment voor AMD het grootste zorgenkindje. De chipfabrikant merkt, net als bijvoorbeeld Intel, dat de verkopen van pc’s aan het afnemen zijn. Hierdoor vermindert vanzelfsprekend de vraag naar processors bij producenten. De processorsfabrikant heeft daarom zijn omzetverwachting voor dit marktsegment voor het derde kwartaal van dit jaar naar beneden bijgesteld. De verwachte omzetgroei voor het derde kwartaal wordt op rond de 15 procent gesteld. De processorfabrikant heeft aangekondigd zich vooral te willen richten op processors voor het hogere segment van pc’s en laptops.

AMD is niet de enige processorfabrikant die last heeft van de dalende pc-verkoop. De daling in dit segment had onlangs grote invloed op de kwartaalcijfers van concurrent Intel.

Bijgestelde verwachtingen

De lagere omzetverwachting voor de pc-markt, leidt er ook toe dat de processorfabrikant zijn omzetverwachtingen voor het derde kwartaal en hele jaaromzet heeft bijgesteld. Voor het huidige kwartaal verwacht AMD een totale omzet van rond de 6,6 miljard euro (6,7 miljard dollar). Dit is minder dan de door analisten verwachte kwartaalomzet van rond de 6,7 miljard euro (6,8 miljard dollar).

Wat betreft de jaaromzet verwacht de processorfabrikant nu een omzettotaal van tussen de 25,5 miljard euro (26 miljard dollar) en 26,1 miljard euro (26,6 miljard dollar) te genereren. Eerder verwachte het bedrijf een jaaromzet van 25,8 miljard euro (26,3 miljard dollar) te kunnen bijschrijven. Analisten verwachtten een jaaromzet over 2022 van 25,7 miljard euro (26,18 miljard dollar). Cijfers die dichtbij elkaar liggen, maar toch een omzetafname laten zien.

