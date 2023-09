AMD lijkt als enige niet overtuigd van een spectaculaire toename van het aantal verkochte desktops door de komst van AI. Volgens de chipfabrikant is AI-op-de-desktop nog lang niet aan de orde. Grote concurent Intel en pc-bouwer Dell denken daar anders over.

Op de Innovation-conferentie nam Pat Gelsinger, CEO van Intel, voornamelijk het woord AI in de mond. In deze technologie zal de chipfabrikant namelijk voldoende investeren de komende tijd, want volgens de CEO is het relevant om desktops klaar te stomen voor AI. Iedere gebruiker zal binnenkort namelijk LLM’s en ML-technologieën willen draaien op desktops, aldus Gelsinger. Dat geldt ook voor private gebruikers.

In het algemeen vat hij zijn idee samen als de ‘AI-pc-generatie’. De ideeeën liggen sterk in de lijn van Dell Technologies, die we eerder al bespraken. Ook de analisten van de International Data Corporation (IDC) sluiten zich aan bij het standpunt. Daar is de verwachting gesteld dat de verkoop van pc’s vanaf 2024 opnieuw zal stijgen en dat voornamelijk pc’s die inspelen op AI erg in trek zullen zijn.

AMD: ‘Eén AI-accelerator volstaat momenteel al’

De IDC is van mening dat bedrijven zich willen klaarmaken voor deze technologieën en de aankoop van een nieuwe pc liever uitstellen tot toestellen die AI ondersteunen, beschikbaar zijn. Dat ziet Justin Galton, de directeur voor wereldwijde businessontwikkeling bij AMD, anders. “Ik denk niet dat kleine tot middelgrote bedrijven positief zullen zijn over AI”, stelt hij in een interview met The Register. Volgens hem zullen veel kopers nog de Ryzen 5000- en 6000-modellen willen aanschaffen.

AMD heeft momenteel een AI-accelerator aanwezig in één CPU. Galton geeft wel aan dat er volgend jaar verschillende chips aankomen die AI ondersteunen van AMD. Hij is alleen niet van mening dat de markt gunstig is om alles rondom AI te laten draaien. De reeds beschikbare chip zou al voldoende zijn om de plannen van Microsoft rondom de AI-assistent Copilot tot uitvoering te brengen. Dat is een kritische blik op de AI-plannen van Microsoft die door de COO van Dell eerder wel de hemel in werden geprezen.

Gelsinger ziet dan weer uitdagingen voor de ‘AI-pc-generatie’ in de app-markt. Volgens de CEO van Intel zijn er meer apps nodig die een AI-element bevatten.