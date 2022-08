GlobalFoundries start een samenwerking met Google om aan te tonen dat chipfabrikanten kunnen profiteren van open-source technology.

Google werkte in het afgelopen jaar aan een ecosysteem van open-source technologie voor chipproductie. Het ecosysteem helpt academici en organisaties aan goedkope tools voor het ontwerpen en produceren van chips.

GlobalFoundries (GF), een van de grootste fabrikanten ter wereld, sluit zich bij het ecosysteem aan. Google en GF maakten een Process Design and Development Kit (PDK) van microcontroller-platform ‘GF180MCU’ beschikbaar onder Apache 2.0.

GF180MCU PDK

De PDK helpt organisaties en academici bij het ontwerpen van chips die op de productielocaties van GF kunnen worden gefabriceerd. Volgens Google biedt het platform een betaalbaar alternatief voor grootschalige chipproductie. De preview van de gratis PDK is beschikbaar op GitHub.

“De open-source PDK is het eerste resultaat van onze voortdurende samenwerking met GF”, delen Ethan Mahintorabi en Johan Euphrosine van Google. “Op basis van de schaal en breedte van GF’s technologie en expertise verwachten we samen meer te kunnen doen om chipontwikkeling toegankelijker en innovatiever te maken.”

Volgens GF worden er jaarlijks meer dan 16 miljoen transistors met 180nm-technologie geproduceerd. De prognose voor 2026 is 22 miljoen. De automotive- en IoT-industrie zijn twee van de snelst groeiende segmenten die GF onderzoekt.

Google voor open-source chipproductie

De samenwerking met GF bouwt voort op het open-source ecosysteem voor chipfabrikanten van Google. Andere partners zijn Efabless en SkyWater Technology. Efabless is een gratis cloudplatform voor chipontwikkelaars. SkyWater is een gevestigde chipfabrikant met een schat aan expertise over productieprocessen.

Volgens Counterpoint Research is GF een van de vier grootste chipfabrikanten. In het eerste kwartaal van 2022 was de organisatie verantwoordelijk voor 6 procent van alle nieuwe chips ter wereld. De grootste fabrikant is het Taiwanese TSMC, met een aandeel van ongeveer 56 procent. Samsung was verantwoordelijk voor 15 procent. UMC stond met 7 procent op de derde plaats.

