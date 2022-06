OPPO, Ericsson en Qualcomm demonstreerden onlangs een 5G network slicing-oplossing voor Android 12 smartphones. Network slicing maakt het mogelijk om de latency en bandbreedte voor systemen in een handomdraai te wijzigen. Het kan nog jaren duren voordat de techniek doorbreekt, maar het moment komt dichterbij.

Network slicing is interessant voor operators. De techniek maakt het mogelijk om de latency en bandbreedte van systemen in hetzelfde netwerk te wijzigen.

Stel dat je over straat loopt en op een smartphone verbindt met 4G. Aan de andere kant van de straat verbindt een politieagent op een tablet met hetzelfde netwerk. Zonder network slicing draaien beide devices op dezelfde bandbreedte en latency. Met network slicing wordt het mogelijk om bepaalde gebruikers, apps en devices van meer of minder snelheid te voorzien, zonder van netwerk te hoeven wisselen.

De toepassingen zijn divers. Operators kunnen bijvoorbeeld meer bandbreedte en minder latency toewijzen aan de systemen van hulpdiensten. Daarnaast wordt network slicing reeds gebruikt voor cloud gaming, waarbij een operator meer bandbreedte voorziet voor gamende consumenten.

OPPO werkt met Ericsson en Qualcomm aan een 5G network slicing-oplossing voor Android 12 smartphones. Onlangs demonstreerden de partners een functioneel concept. Het drietal gebruikte een OPPO Find X5 Pro, Snapdragon X65 Modem-RF System en het 5G Core-platform van Ericsson. De combinatie maakte het mogelijk om de bandbreedte en latency van verschillende smartphoneapps in een handomdraai te wijzigen.

Niet nieuw

Network slicing wordt al jaren aangeboden door grote telecompartijen, waaronder Ericsson. Met de opkomst van 5G krijgt de techniek meer aandacht. Network slicing is ingebouwd in de specificaties van 5G. Dit betekent dat operators van een standalone 5G-netwerk sneller met de techniek aan de slag kunnen dan voorheen.

Het kan nog jaren duren voordat je network slicing in de praktijk terugziet. Een standalone 5G-netwerk is noodzakelijk, maar daar werken de meeste operators niet mee. De grote 5G-netwerken van nu draaien op een combinatie van 4G en 5G, waarbij de kern van het netwerk uit 4G bestaat. De software en hardware voor standalone 5G-netwerken is reeds beschikbaar, maar de prijzen zijn hoog. De meeste operators wachten af.

Ook onder operators mét standalone 5G-netwerken is network slicing niet vanzelfsprekend. Naast het netwerk moet het apparaat en de software van een eindgebruiker de techniek ondersteunen. De demonstratie van OPPO, Ericsson en Qualcomm bewijst dat hun technologie aan de voorwaarden voldoet. Dat is een grote stap. Het kan nog jaren duren voordat het gemiddelde netwerk en device aan de voorwaarden voldoen, maar 5G network slicing komt er ongetwijfeld aan.

