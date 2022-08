VMware overtreft verwachtingen met de tweede kwartaalcijfers van fiscaal 2023. De winst en omzet zijn hoger dan voorspeld. Het afgelopen kwartaal is naar verwachting het laatste kwartaal als beursgenoteerd bedrijf. De overname door Broadcom staat voor de deur.

De organisatie boekte een nettowinst van 347 miljoen dollar (omgerekend 347 miljoen euro), een flauwe daling ten opzichte van de 411 miljoen euro uit dezelfde periode van vorig jaar. De brutowinst per aandeel bedroeg 1,64 euro. De omzet steeg met 6 procent naar 3,34 miljard euro. De cijfers zijn hoger dan verwacht. Investeerders en analisten voorspelden 1,57 euro per aandeel en een omzet van 3,3 miljard euro.

De koers van VMware veranderde nauwelijks na de presentatie van het rapport. Dat mag geen verrassing heten, want het bedrijf staat op het punt om overgenomen te worden door chipfabrikant Broadcom. De deal van 61,2 miljard euro wordt naar verwachting in de komende maanden afgerond. De precieze datum is onbekend, maar Broadcom hoopt dat de transactie voor het einde van 2022 te voltooien.

Broadcom en VMware

VMware werd in 1998 werd opgericht. De organisatie is onlosmakelijk verbonden met virtualisatiesoftware. De succesvolste producten van VMware maken het mogelijk om apps en workloads efficiënter over infrastructuur te verdelen.

Het bedrijf is verreweg de dominantste speler op het gebied van virtualisatiesoftware. Toch vinden sommige analisten dat VMware succesvoller had kunnen zijn dan het is. De organisatie is diep verankerd in on-premises datacenters, terwijl de wereld langzaamaan naar de cloud migreert.

VMware probeerde bij de eerste grote cloudleveranciers te horen, maar dat is niet gelukt. De organisatie werd genoodzaakt om contracten aan te gaan met grote public cloud-spelers als Amazon Web Services. Helaas leidden de initiatieven niet tot een optimale groei voor VMware.

Broadcom staat bekend als chipfabrikant, maar werkt daarnaast aan een groeiende softwaredivisie. Analisten verwachten dat de divisie aanzienlijk kan uitbreiden met de overname van VMware.

