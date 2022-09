Micron deelt bouwplannen van 15 miljard euro voor een nieuwe memory chip-fabriek Idaho.

Micron is een van de grootste fabrikanten van DRAM- en flashgeheugenchips. De technologie komt voor in diverse systemen, van datacenterservers tot mobiele telefoons. Micron boekte een omzet van ongeveer 28 mljard euro in fiscaal 2021, een flinke stijging ten opzichte van de 21,4 miljard euro uit 2020.

De aankomende chipfabriek in Idaho is onderdeel van een groter project. Micron investeert in de komende jaren 40 miljard euro in chipproductiecapaciteit in de Verenigde Staten. Het plan wordt mogelijk gemaakt door de CHIPS and Science Act, een wet en subsidieregeling die op 9 augustus door president Joe Biden werd ondertekend.

CHIPS and Science Act

Micron CEO Sanjay Mehrotra bedankte de Amerikaanse president, ministeriën en het Congres voor hun steun aan de CHIPS and Science Act. Volgens Micron ondersteunt de nieuwe memory chip-fabriek de Amerikaanse economie door het nationale chipaanbod op peil te houden. De fabriek wordt gevestigd in hetzelfde gebouw als de onderzoeks- en ontwikkelingsfaciliteit van Micron in Boise, Idaho.

Meerdere industrieën

De chipfabrikant begrootte 15 miljard euro voor het project. Volgens Micron wordt de investering over meerdere jaren verspreid. De organisatie verwacht dat het project meer dan 17.000 banen oplevert, waaronder 2.000 directe Micron-werknemers. Micron kondigde aan dat de fabriek memory chips gaat produceren voor verschillende markten, waaronder de automotive- en datacentersector.

Micron heeft een breed aanbod van memory en storage chips voor datacenters. Het bedrijf produceert high-performance NAND flash en DDR4 memory voor servers. Daarnaast levert Micron specialistische producten als Registered DIMM-modules, een vorm van RAM voor systemen met hoge uptime-eisen.

