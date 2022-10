Micron Technology is van plan om tot 101 miljard euro te investeren in de bouw van een geavanceerde memory chip-fabriek in New York.

Micron kondigde het project onlangs aan. Volgens de chipfabrikant wordt de fabriek de grootste chipfabriek die ooit in de Verenigde Staten is gebouwd.

Micron is een van de grootste memory chip-leveranciers ter wereld. Het bedrijf produceert flash- en DRAM-chips voor verschillende toepassingen, van datacenterservers tot intelligente voertuigen. De organisatie noteerde in het afgelopen kwartaal een nettowinst van 1,49 miljard dollar en een omzet van 6,64 miljard dollar.

Micron investeert 100 miljard euro

Het bedrijf wil in de komende twintig jaar tot 100 miljard dollar (omgerekend 101 miljard euro) investeren om de memory chip-fabriek in New York te realiseren. Micron verklaarde dat de eerste 20 miljard voor het einde van het decennium wordt uitgegeven.

Volgens het bedrijf beginnen de voorbereidingen volgend jaar. Het bouwproces moet in 2024 van start gaan. Micron wil de chipproductie in het tweede deel van het decennium opvoeren om aan de marktvraag te voldoen. De organisatie verwacht dat de fabriek uiteindelijk vier cleanrooms bevat, verspreid over een oppervlakte van ruim 700.000 vierkante meter.

Financiering

Het project zal naar verwachting meer dan 50.000 banen opleveren, waarvan ongeveer 9.000 bij Micron. De chipfabrikant gaat een fonds van 500 miljoen euro oprichten voor de ontwikkeling van lokale gemeenschappen en arbeidskrachten, met name in achtergestelde omgevingen.

Micron zal 250 miljoen euro aan het fonds bijdragen. De andere 250 miljoen euro is afkomstig van het Empire State Development-agentschap en diverse lokale, regionale en nationale partners.

De gigantische memory chip-fabriek wordt mede mogelijk gemaakt door overheidssubsidies en belastingkredieten van de CHIPS and Science Act, die president Joe Biden op 9 augustus in de wet heeft ondertekend. Bovendien ontvangt Micron tot 5,5 miljard dollar aan belastingkredieten van de gemeente van New York, verspreid over een periode van twintig jaar.