SK hynix gaat 10,9 miljard euro investeren in de bouw van een nieuwe chipfabriek in Zuid-Korea.

In oktober start de bouw van de M15X-cipproductiefabriek in de stad Cheongju. In 2025 moet de fabriek openen. Ook worden de eerste constructieplannen gemaakt voor een M17X-uitbreiding die op dezelfde locatie moet plaatsvinden.

Versnelde bouw

Volgens een verklaring van SK hynix wordt de bouw van de M15X-faciliteit versneld vanwege de marktontwikkelingen. Hiermee doelt de fabrikant op het tekort aan (geheugen)chips in de wereld. Hoewel naar geheugenchips op dit moment minder vraag is, verwacht de producent dat de vraag in 2024 weer zal aantrekken en in 2025 nog verder zal toenemen. De producent is altijd anticyclisch aan het investeren, zo geeft het in een verklaring aan.

Diverse andere productielocaties

Welke geheugenchips precies in de nieuwe Zuid-Koreaanse fabriek worden geproduceerd is niet bekend. Dit laat de producent afhangen van de vraag die op dat moment het hoogst is. SK hynix maakt onder meer DRAM- chips in een andere fabriek in Zuid-Korea bij de havenstad Inchon. NAND flash chips worden ook in Cheongju geproduceerd en in de steden Wuxi, Chongqing en Dalian in China.

Ook zou SK hynix een chipverpakkingsfabriek aan het opzetten zijn in de Verenigde Staten.

