Cloudprovider OVHcloud bereidt zich voor op stroomstoringen door dieselgeneratoren in te slaan.

In de nasleep van het Oekraïne-conflict probeert de Europese Unie haar afhankelijkheid van Russisch gas te verminderen. De aankomende winter wordt uitdagend. Hoewel Frankrijk minder afhankelijk is van Russische leveringen dan zijn buurlanden, waarschuwt de regering dat bedrijven te maken kunnen krijgen met stroombeperkingen. Organisaties werden verzocht om stroomverbruik terug te dringen.

OVHcloud is een van de grootste cloudproviders van Europa. De Franse regering beschouwt de organisatie als kritieke infrastructuur. De organisatie wordt op meerdere manieren beschermd tegen stroomuitval. Kort na de lancering van een nieuw datacenter in Straatsburg vertelde CEO Michel Paulin tegen verslaggevers dat het bedrijf zich voorbereid op het ergste geval. OVHcloud slaat dieselgeneratoren in om backupstroom te leveren aan datacenters tijdens stroomstoringen.

Dieselgeneratoren

Paulin voegde toe dat de dieselgeneratoren zes tot twaalf keer per jaar worden getest. Tegelijkertijd benadrukte de CEO dat OVHcloud niet langdurig kan vertrouwen op de alternatieve energiebron. De tanks zijn vol, legde Paulin uit, maar de systemen werden niet ontworpen om wekenlang te draaien.

Het Franse ministerie van Financiën houdt een lijst bij van vitale sectoren en industrieën die beschermd moeten worden tegen stroomuitval. Volgens het ministerie heeft de regering verschillende maatregelen genomen. De uiteindelijke maatregelen hangen af van de ernst van de winter. Het ministerie voegde toe dat telecom- en cloud providers van cruciaal belang zijn om Frankrijk draaiende te houden.

OVHcloud moet concurreren

Volgens een evaluatie van de Europese Commissie is de cloud services-industrie goed voor 4 procent van het totale energieverbruik in de Europese Unie. Tegen 2023 stijgt het cijfer naar verwachting met een derde.

De continuïteit van OVHcloud is niet alleen belangrijk voor de Franse regering, maar evengoed voor de reputatie van het bedrijf. De organisatie ging in 2021 naar de beurs en moet concurreren met Amerikaanse techgiganten als Amazon, Microsoft en Alphabet — organisaties die data storage wereldwijd domineren.

Vorig jaar verwoestte een enorme brand vier datacenters van OVHcloud in Straatsburg, waardoor het bedrijf zwaar onder druk kwam te staan.

