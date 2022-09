Domotz en Netgear maken een samenwerking bekend. De netwerkbeheersoftware van Domotz wordt voortaan door de netwerkapparaten van Netgear ondersteund.

Domotz ontwikkelt een oplossing voor netwerkmonitoring en -beheer. Het systeem werkt op basis van een software agent. Klanten rollen de agent uit op een Windows-, Linux-, NAS- of netwerkapparaat in het netwerk dat gemonitord dient te worden. Gebruikers ontvangen een overzicht van alle endpoints in de omgeving, inzicht in netwerkverkeer en configuratieopties voor netwerkapparaten.

Domotz werkt samen met meerdere netwerkleveranciers, waaronder Cisco, Ubiquiti en Ruckus. De access points, routers en switches van partners ondersteunen de software van Domotz, waardoor de oplossing meer gegevens kan inzien en configuraties kan uitvoeren. De nieuwste partner is Netgear. De organisatie maakt bekend dat haar access points, routers en switches zijn aangepast om Domotz te ondersteunen.

Netgear en Domotz

De software van Domotz is voortaan bruikbaar voor de port mapping, PoE control en configuration backups van Netgear switches. Daarnaast ondersteunt de software end-point mapping, WAP reboots en signal strength indications voor Netgear access points en Netgear Orbi Pro routers. “Dankzij de integratie kunnen Domotz-gebruikers snel en eenvoudig een breed scala aan Netgear-apparaten aan hun bestaande netwerken toevoegen en beheren”, voegde Netgear toe.

In principe heeft Domotz geen integraties of samenwerkingen nodig om te functioneren. De software herkent elke endpoint van een netwerk, ongeacht het apparaattype of de fabrikant. Het overzicht maakt het mogelijk om nieuwe en onbekende apparaten te identificeren. Sommige monitoring- en beheerfuncties zijn alleen beschikbaar voor netwerkapparaten van partners. De nieuwe samenwerking zorgt ervoor dat Domotz de apparaten van Netgear in detail kan inzien en configureren.

MSP’s

Domotz wordt voornamelijk gebruikt door managed service providers (MSP’s). De software is relatief gebruiksvriendelijk, waardoor medewerkers netwerken kunnen monitoren zonder maandenlange trainingen te doorlopen. Naast netwerkfabrikanten werkt Domotz samen met populaire softwareleveranciers voor MSP’s, waaronder Datto en Kaseya. De integraties maken het mogelijk om netwerkproblemen automatisch op te volgen met tickets in Datto Autotask en Kaseya BMS.

