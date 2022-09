De gemiddelde breedbandsnelheid van de satellietinternetdienst Starlink van SpaceX is in de afgelopen tijd gedaald. Dit blijkt uit recent onderzoek van Ookla. Desondanks blijven de prestaties goed in vergelijking met diensten van concurrenten.

De gemiddelde snelheid van Starlink is volgens een recent onderzoek van Ookla in alle gemeten landen gedaald in het afgelopen jaar. Dit geldt voor zowel de upload- als downloadsnelheden. De latency in de onderzochte landen veranderde over het algemeen niet. Alleen in Nieuw-Zeeland noteerde Ookla een hogere latency.

In de Verenigde Staten is de gemiddelde downloadsnelheid van het satellietinternetsysteem van Elon Musk gedaald van 90,6 Mbps naar 62,5 Mbps. De uploadsnelheid daalde van 9,3 Mbps naar 7,2 Mbps. De latency ging omhoog van 43 milliseconden (ms) naar 48 ms, maar dit was in de ogen van de onderzoekers geen groot verschil.

Ook de snelheden in andere onderzochte landen gingen omlaag, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Nieuw-Zeeland, Frankrijk en Duitsland.

Meer gebruikers

Volgens de onderzoekers zijn de lagere snelheden waarschijnlijk het gevolg van de toegenomen populariteit — en dus meer eindgebruikers — van de satellietinternetdienst. Desondanks is de huidige gemiddelde downloadsnelheid van ruim 60 Mbps in de VS voldoende om met één verbonden device alle internetdiensten uit te voeren, waaronder video- en audiostreaming, het downloaden van games en videogesprekken.

De prestaties zijn nog altijd hoger dan de diensten van concurrenten als Viasat en HughesNet. Deze diensten hebben lagere snelheden en een hogere latency, aldus Ookla.

Weigering FCC-subsidie

De lagere snelheid van het netwerk is mogelijk de reden dat de Amerikaanse telecomtoezichthouder FCC onlangs weigerde om een subsidie aan Starlink te verstrekken. Het satellietinternetbedrijf had bij de FCC een subsidie van 918 miljoen euro (886 miljoen dollar) aangevraagd voor investeringen in breedband. De toezichthouder weigerde deze omdat de toezichthouder twijfelde of het bedrijf de voor de subsidie vereiste snelheden van 100 Mbps download en 20 Mbps upload kon behalen.

Starlink heeft inmiddels de FCC verzocht deze weigering te herzien en de subsidie alsnog toe te kennen. Volgens het satellietinternetbedrijf heeft de toezichthouder het oordeel op oude cijfers gebaseerd. Ook zou de snelheid van het netwerk omhoog gaan vanwege de lancering van nieuwe satellieten.

