IBM nam Red Hat over om zo de nummer 1 te kunnen worden op het gebied van hybrid cloud. Met de integratie van Red Hat Ceph en Red Hat OpenShift Data Foundation zet IBM hier de volgende stap in. Deze integratie moet er onderaan de streep voor zorgen dat er over de gehele linie een uniforme architectuur gebruikt kan worden.

Bij de overname van Red Hat door IBM werden enkele zaken meteen duidelijk gesteld. Red Hat blijft een onafhankelijk opererend bedrijf. Het houdt een eigen CEO en een eigen productportfolio. OpenShift zou voor IBM de basis worden voor alles wat het rondom (hybrid) cloud zou gaan ontwikkelen. Met andere woorden, de twee bedrijven gebruiken OpenShift als development en deployment platform voor hybrid cloud applicaties.

Integratie van Ceph en ODF logische volgende stap

Met bovenstaande in het achterhoofd is de aankondiging van vandaag best een logische. Als IBM en Red Hat sowieso al een platform delen voor applicaties, dan is het ook logisch om samen op te gaan trekken op het gebied van storage. Het is overigens wel iets meer dan samen optrekken, IBM lijft Ceph en ODF volledig in. Het wordt dus niet langer Red Hat Ceph, maar IBM Ceph. ODF wordt geïntegreerd met IBM Spectrum Fusion, waar we het in een eerder artikel al eens over gehad hebben.

Het idee van de aankondiging van vandaag is dat IBM hiermee lacunes opvult in het portfolio. Het kan nu voor alle mogelijke onderdelen van een moderne infrastructuur software-defined storage bieden. Met Ceph kan het nu bijvoorbeeld ook hyperscaler storage bieden. De samenvoeging van ODF en Spectrum Fusion betekent de samenvoeging van twee container storage-technologieën. Dit moet een stevige boost opleveren voor dit onderdeel binnen IBM. Aan de andere kant wordt Ceph nu breder beschikbaar. Binnen Red Hat was het alleen gericht op OpenShift en OpenStack.

Onderdeel van groeistrategie, geen consolidatie

Met de overgang van Ceph en ODF naar IBM, volgen ook de mensen die zich bij Red Hat hiermee bezighouden. Brent Compton, Senior Director voor Red Hat Storage, benadrukt tijdens een briefing die we gehad hebben dat dit niet ten koste gaat van banen. Het is volgens hem echt de bedoeling om juist te groeien. De go-to-market voor deze producten zal ook volledig naar IBM gaan. Hier wil Compton wel een heel duidelijk signaal afgeven richting bestaande Red Hat klanten. Bestaande OpenShift, Ceph, en OpenStack (ODF) storage klanten kunnen ook in de toekomst gewoon bij Red Hat terecht om licenties te vernieuwen en andere aankopen te doen. En klanten die Red Hat OpenStack kopen, zullen daar ook altijd Ceph storage bij krijgen.

Compton doet vervolgens ook nog de volgende volgende belofte: “Alles [Ceph en ODF, red.] zal 100 procent open-source blijven en de ontwikkeling zal 100 procent upstream-first zijn.” Daarnaast zal IBM zogeheten Premier Sponsorship op zich nemen van de Ceph Foundation. De leden van die stichting zorgen voor de ontwikkeling van het Ceph open-source project.

Voor Scott Baker, de CMO van IBM Storage is de samenvoeging er vooral eentje die zich richt op applicaties, niet zozeer operations. Volgens hem wordt het steeds duidelijker dat het vooral de applicaties zijn die hybride zijn. Dit betekent ook dat je daar de omgeving voor moet creëren. Dat is in een hybride wereld niet evident. Met de samenvoeging van vandaag kan dat op het gebied van storage nu wel. De onderliggende (software-defined) architectuur voor de zogeheten edge-to-core-to-cloud is nu overal hetzelfde namelijk. Waarbij je ook een consistent aanbod van data services krijgt, bijvoorbeeld op het gebied van databescherming.