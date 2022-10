België heeft van de Europese Unie een bedrag van acht miljoen euro gekregen voor de uitrol van 5G. Petra de Sutter, minister van Telecommunicatie, vertelde dat het geld wordt geïnvesteerd in vier projecten. Ook wordt er een expertisecentrum opgericht voor vragen rondom 5G en glasvezel.

De subsidie van acht miljoen euro is afkomstig uit het Connecting Europe Facility-fonds van de European Health and Digital Executive Agency (HaDEA). Verantwoordelijk minister De Sutter gaat het geld besteden aan vier projecten die de uitrol van 5G in Vlaanderen moeten gaan verbeteren.

Meeste subsidie naar Vlaamse Westhoek

Flanders Smart Fields is een van de grootste projecten die een deel van het Europese potje ontvangt. Dit project moet ziekenhuizen in de Vlaamse Westhoek via 5G verbinden zodat drones onderling laboratoriumtests kunnen vervoeren. De regio heeft een lage bevolkingsdichtheid, waardoor de 3G- en 4G-dekking beperkt is. Door 5G te implementeren moet de mobiele dekking sterk worden verbeterd. De helft van de subsidie gaat naar dit project (vier miljoen euro).

Project G connectivity for Wavre krijgt drie miljoen van het toegezegde geld. Dit bedrag zal worden besteed aan de aanleg van een 5G-netwerk voor de stad Waver en de omliggende gebieden.

Overige CEF-projecten

Project 5G Estuary, dat moet bekijken of 5G de digitalisering van de Westerschelde kan verbeteren, krijgt in een eerste fase 300.000 euro. In dit project werken Orange Belgium en KPN samen. Het project richt zich op scheepvaartverkeer. Tot slot gaat er één miljoen euro naar GUIDE. Dit is een stakeholder community voor het verbeteren van de samenwerking en dataverzameling van verschillende Connecting Europe Facility (CEF)-projecten in België.

Expertisecentrum

Naast deze CEF-projecten opent de Belgische overheid een Broadband Competence Office. Dit expertisecentrum voor burgers, bedrijven en overheden moet vragen gaan beantwoorden over glasvezelbreedband en 5G. Bijvoorbeeld door belanghebbenden te helpen met juridische, technische, financiële en administratieve zaken.

Voor dit centrum investeert de Belgische overheid een bedrag van vier miljoen euro. Ook zal hierbij worden samengewerkt met gelijkwaardige centra in de Europese Unie, om best practices uit te wisselen. Het expertisecentrum wordt hierbij onder meer geholpen door de consultants van Deloitte

