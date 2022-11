De beursgang van chipfabrikant Arm is uitgesteld tot volgend jaar vanwege ongunstige marktomstandigheden.

Het plan voor de beursgang werd bekendgemaakt nadat toezichthouders een overnamepoging van Nvidia afkeurde. Arm zou binnen 2022 worden genoteerd. Die tijdlijn is inmiddels van de baan.

In het afgelopen weekend meldden diverse Britse media dat Arm contact heeft opgenomen met aandeelhouders om mede te delen dat de beursgang tot 2023 is vertraagd.

Arm reageert

Arm bevestigde tegen The Register dat de beursgang waarschijnlijk wordt uitgesteld. De organisatie voegde toe dat het proces loopt. SoftBank, de eigenaar van Arm, was niet bereikbaar voor commentaar.

Gezien de economische omstandigheden is het onwaarschijnlijk dat Arm in het eerste kwartaal van 2023 naar de beurs gaat, vertelde een woordvoerder.

Tegelijkertijd beweert Arm dat de voorbereidingen in een vergevorderd stadium zijn. Naar eigen zeggen doet de organisatie alles om de beursgang binnen 2023 af te ronden.

Twijfels

In een recent kwartaalrapport van SoftBank verklaarde CEO Masayoshi Son dat de organisatie Arm in de komende jaren wil uitbreiden. De verklaring spreekt een beursgang tegen. Het rapport wekt de indruk dat het plan wordt veranderd of geannuleerd.

Eerder dit jaar gaf SoftBank aan dat het na de beursgang een meerderheidsbelang wil behouden. De organisatie schatte de waardering van Arm op 60 miljard dollar, een stuk hoger dan de 40 miljard dollar tot 50 miljard dollar die door analisten wordt verwacht.