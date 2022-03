SoftBank gaat Arm definitief afsplitsen en naar de beurs brengen. De Japanse techgigant heeft hiervoor de eerste stappen gezet en wil de chiptechnologiespecialist op een marktwaarde van ruim 54 miljard euro (60 miljard dollar) waarderen.

Bloomberg schrijft dat SoftBank inmiddels financiële specialisten van Goldman Sachs, JPMorgan Chase & Co en de Mizuho Financial Group heeft ingehuurd. De financiële specialisten zouden hiervoor eerst een lening moeten regelen, voordat het daadwerkelijke proces voor een beursnotering in gang kan worden gezet.

Hogere marktwaarde dan Nvidia-deal

SoftBank mikt met de beursgang op een marktwaarde van maar liefst ruim 54 miljard euro (60 miljard dollar). Dit is flink hoger dan het bedrag van 36 miljard euro (40 miljard dollar) dat Nvidia voor de chiptechnologiespecialist wilde neerleggen in de afgeketste deal. Een beursgang van Arm was het oorspronkelijke doel van de Japanse softwaregigant, voordat Nvidia zich als mogelijke koper meldde.

Volgens financiële experts is de marktwaarde het gevolg van de enorme boost van het aandeel Nvidia na het afbreken van de overnamepoging. Nvidia zou een groot deel van het overnamebedrag in aandelen hebben betaald. Als de deal wel was doorgegaan, zou Arm de nu gestelde waarde van ruim 54 miljard euro (60 miljard dollar) hebben, aldus de experts.

De markwaarde van Arm waarop SoftBank nu mikt, kan nog veranderen afhankelijk van de komende ontwikkelingen van het aandeel Arm en de hele mondiale chipmarkt in het algemeen.

Beursgang voor Arm van levensbelang

Voor Arm is meer duidelijkheid over de toekomst en eigenlijk ook een beursgang van levensbelang. Vooral door de moeilijkheden die de chiptechnologiespecialist nu ondervindt in de huidige onder hoge druk staande mondiale processormarkt. Onlangs kondigde Arm bijvoorbeeld aan flink te gaan reorganiseren wat tot banenverlies leidt.

