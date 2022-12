HPE wil mogelijk Nutanix overnemen, melden bronnen van Bloomberg. De bedrijven zouden in de afgelopen maanden verkennende gesprekken hebben gevoerd.

Volgens Bloomberg heeft HPE interesse getoond in Nutanix, nadat de HCI-leverancier zichzelf onlangs in de etalage zou hebben gezet. De gesprekken zouden op gezette tijden plaatsvinden, maar nog niet tot concrete resultaten hebben geleid. Of het daadwerkelijk tot een overname en een akkoord over de prijs gaat komen, is onzeker.

Beide partijen hebben niet gereageerd op de geruchten.

Nutanix op zoek

De gesprekken tussen HPE en Nutanix komen niet uit de lucht vallen. Twee maanden geleden wist de Wall Street Journal te melden dat Nutanix overwoog zichzelf te koop te zetten. Het bedrijf is al langere tijd bezig veranderingen door te voeren. Onder meer door van een traditioneel softwarelicentiemodel over te stappen naar een op abonnementen gebaseerd licentiemodel.

Flink overnamebedrag gevraagd

Nutanix zou voor een eventuele overname mogelijk de voorkeur geven aan private investeringsmaatschappijen. Wel moet een koper waarschijnlijk flink in de buidel gaan tasten. De marktwaarde van Nutanix ligt nu op ongeveer 6,5 miljard dollar (6,2 miljard euro).

Tip: ‘HCI vermindert energieverbruik van datacenters met tot 40 procent’