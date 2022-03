Micro Focus introduceert ValueEdge. Het platform schept de voorwaarden voor value stream management, een veelbelovende managementtechniek voor de ontwikkeling en oplevering van software.

DevOps-organisaties gebruiken value stream management (VSM) om de ontwikkeling en oplevering van software te optimaliseren. VSM begint bij een overzicht van alle development tools, cloudinfrastructuur en microservices die bij een softwareproject komen kijken. Het overzicht maakt het mogelijk om individuele onderdelen te analyseren en verbeteren. Elke verbetering draagt bij aan het eindresultaat: een product voor de klant.

VSM vergt specialistische technologie. De uitdaging begint bij het inventariseren van alle development tools (waaronder open source), cloudinfrastructuur en microservices. De data van alle componenten moet beschikbaar zijn, want in elk ander geval is een analyse onmogelijk. Voor de analyses ben je afhankelijk van AI: mensenwerk zou te veel tijd kosten. Wijst de analyse op een verbeterpunt, dan moet de verbetering daadwerkelijk doorgevoerd worden. Vaak draait het om automatisering — en opnieuw hang je af van technologie.

Micro Focus lijkt de technologische voorwaarden voor VSM te begrijpen. De softwaregigant lanceert het ValueEdge stream management platform om de managementtechniek bij organisaties aan te bieden.

ValueEdge stream management platform

Het platform dekt alle bovengenoemde punten. De development pipeline van een organisatie wordt in kaart gebracht en geanalyseerd met AI. Automatiseringstools maken het mogelijk om deployments te stroomlijnen. Dev teams ontvangen tools voor model-based software testing, emulators voor fysieke apparaten en inzichten voor het optimaliseren van software.

Micro Focus ontwikkelde 100 klaargemaakte integraties voor veelgebruikte, bestaande tools. Het platform is volledig voor de cloud ontworpen: implementaties zijn flexibel en relatief snel.

De eerste versie van het platform is vanaf vandaag beschikbaar. Later in het jaar introduceert Micro Focus een uitbreiding van vier nieuwe modules.

