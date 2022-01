Micro Focus lanceert CyberRes Galaxy, threat intelligence voor CISO’s

Micro Focus introduceert CyberRes Galaxy. De oplossing voorspelt de securitykosten die een organisatie kan verwachten.

CyberRes Galaxy bevat een schat aan wereldwijde dreigingsinformatie van Micro Focus. Die informatie wordt aangevuld met de bedrijfsgegevens van een gebruiker. Zo maakt CyberRes Galaxy een dashboard met dreigingsinformatie die daadwerkelijk relevant is voor de industrie en organisatie van een gebruiker.

Het dashboard rangschikt dreigingen op basis van ernst. Bij het berekenen van risicofactoren houdt CyberRes Galaxy rekening met de omstandigheden van een organisatie. Een dreiging die productiebedrijven in Azië raakt hoeft immers niet altijd op de prioriteitenlijst van een CISO bij een dienstverlener in West-Europa te staan. CyberRes Galaxy weegt risico’s af op basis van het wereldwijde landschap en de situatie van een organisatie. Daarbij vermeldt de oplossing manieren om de organisatie tegen de dreigingen te verdedigen.

Zelf voert CyberRes Galaxy geen maatregelen uit. De oplossing focust op voorkomen, niet op genezen. Threat response is mogelijk, maar afhankelijk van een integratie met ArcSight. ArcSight is het securityplatform van Micro Focus. De oplossing biedt hulpmiddelen voor reacties op actieve dreigingen. De native integratie van Galaxy en ArcSight maakt het mogelijk om de inzichten van Galaxy via ArcSight tot actie om te zetten.

CyberRes Galaxy voor CISO’s

Naast individuele dreigingen analyseert de oplossing de securitykosten die een organisatie in het huidige landschap kan verwachten. Wereldwijde dreigingen, lokale dreigingen en de verdedigingsgraad van een organisatie worden opgeteld. Het resultaat is een voorspelling van de jaarlijkse kosten van securityincidenten en -maatregelen. Dat helpt bij het prioriteren van investeringen. CyberRes Galaxy is met name geschikt voor CISO’s en andere beslissers.

Tip: Micro Focus lanceert tools voor diepere integratie van DevSecOps